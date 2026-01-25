نجم يوفنتوس السابق يكشف تفاصيل غير معروفة عن احتراف كريستيانو رونالدو

كشف البرازيلي آرثر ميلو، لاعب يوفنتوس السابق ونجم غريميو الحالي، عن كواليس دقيقة تتعلق باحتراف كريستيانو رونالدو خلال الفترة التي جمعتهما داخل غرفة ملابس النادي الإيطالي، متحدثاً عن تفاصيل يومية، شكلت فارقاً واضحاً في مسيرة النجم البرتغالي. ولعب آرثر إلى جانب رونالدو بقميص يوفنتوس خلال موسم 2020-2021، في مرحلة شهدت التزاماً صارماً من رونالدو، بكل ما يتعلق بالتحضير البدني ونمط الحياة الاحترافية داخل الفريق.



ونقل آرثر انطباعه عن التجربة قائلاً: إنه لم يشاهد في مسيرته لاعباً يضاهي كريستيانو رونالدو من حيث الاحتراف والانضباط، مؤكداً أن ما يميزه يرتبط بطريقة تعامله اليومية مع تفاصيل اللعبة. وأوضح لاعب الوسط البرازيلي أن رونالدو يعتمد على روتين ثابت لا يقبل التغيير، سواء في التدريبات أو خارج الملعب، حيث يلتزم بنظام دقيق، يشمل التغذية، وساعات الراحة، وبرامج الاستشفاء البدني، دون أي استثناءات.

وأشار آرثر إلى أن هذا الانضباط لا يتوقف عند حدود الأداء داخل الملعب، بل يمتد إلى الحياة اليومية، مشيراً إلى أن رونالدو كان حريصاً حتى خلال الوجبات الجماعية، على توجيه النصائح المتعلقة باختيارات الطعام، في إطار ثقافة احترافية، يتعامل معها كجزء أساسي من مسيرته.



وأكد أن تعامل رونالدو مع زملائه اتسم بالاحترام، رغم مكانته كأبرز نجوم الفريق، حيث كان حريصاً على نقل عقلية الالتزام والعمل المستمر إلى باقي اللاعبين، دون فرض أو استعلاء.

وأضاف آرثر أن النجم البرتغالي لا ينشغل بالافتراضات أو السيناريوهات البديلة، بل يلتزم دائماً بخطته اليومية، معتبراً أن هذا الثبات في السلوك أحد أبرز أسباب استمراريته في أعلى المستويات لسنوات طويلة.

واختتم لاعب يوفنتوس السابق حديثه، بالإشارة إلى أن وجود رونالدو داخل أي فريق يفرض نسقاً تنافسياً مرتفعاً، ويدفع المحيطين به إلى التطور بشكل يومي، في ظل عقلية لا تعترف إلا بالعمل والانضباط والسعي الدائم للأفضل.