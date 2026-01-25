إنذاران في ثانية واحدة.. طرد غريب في الدوري التركي

شهدت مباراة طرابزون سبور وقاسم باشا، التي أقيمت ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري التركي الممتاز، واقعة تحكيمية غريبة، بعدما تلقى لاعب وسط قاسم باشا كريم ديميرباي بطاقة حمراء بطريقة، أثارت دهشة اللاعبين والجماهير، خلال اللقاء، الذي حقق فيه طرابزون سبور الفوز بنتيجة 2-1 على ملعب «بابارا بارك»، بعدما افتتح بول أونواتشو التسجيل في الدقيقة 51، قبل أن يضيف أوليكساندر زوبكوف الهدف الثاني في الدقيقة 84، فيما سجل فوسيني دياباتيه هدف قاسم باشا الوحيد في الدقيقة 61.



وجاءت الواقعة المثيرة في الدقائق الأخيرة من المباراة، أثناء استعداد قاسم باشا لتنفيذ ركلة حرة، عندما طالب كريم ديميرباي الحكم بالابتعاد عن مسار الكرة، في لقطة سرعان ما تحولت إلى قرار تحكيمي صادم.

وأثناء استعداد قاسم باشا لتنفيذ ركلة حرة طالب كريم ديميرباي الحكم بالابتعاد عن مسار الكرة، ليقوم الحكم بإشهار بطاقة صفراء بحقه بداعي الاعتراض، ثم أتبعها مباشرة ببطاقة صفراء ثانية في اللقطة نفسها، ما ترتب عليه إشهار البطاقة الحمراء، وطرد اللاعب من أرض الملعب. وقابل عدد من لاعبي قاسم باشا القرار بالتصفيق والضحك داخل الملعب، تعبيراً عن اعتراضهم على ما اعتبروه قراراً مبالغاً فيه، وسط حالة من الاستغراب بين عناصر الفريق.



وعقّب إمري بيلوزوغلو، المدير الفني لقاسم باشا، على الواقعة عقب المباراة، منتقداً الأداء التحكيمي، مشيراً إلى أن إدارة اللقاء شابتها أخطاء، أثرت على سير اللعب. وقال بيلوزوغلو، إن تطوير كرة القدم في تركيا يتطلب رفع مستوى التحكيم، معتبراً أن إدارة المباراة لم تكن موفقة، وأن القرارات لم تراعِ مجريات اللعب ولا ظروفها.

وأضاف مدرب قاسم باشا أن البطاقات أشهرت بسهولة في وجه ديميرباي، متسائلاً عن معايير اتخاذ القرار، ومشيراً إلى وجود تفاوت في التعامل مع اللاعبين داخل الملعب. واختتم بيلوزوغلو تصريحاته بالتأكيد على أن مثل هذه القرارات تجحف بحق مجهود اللاعبين، وتؤثر سلباً على عدالة المنافسة، معتبراً أن ما حدث لا يليق بمستوى الدوري التركي.