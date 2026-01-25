الشارقة يودع ميلوني برسالة مؤثرة واللاعب يرد

ودع الشارقة لاعبه ماركوس ميلوني، الذي انتقل رسمياً إلى صفوف الجزيرة، أمس، برسالة مؤثرة، عبر فيها عن تقديره الكبير لعطاء اللاعب، الذي قضى 7 سنوات بين جدران النادي، كان خلالها من أسباب نجاحاته محلياً وخارجياً، وأسهم بعطائه المميز في رسم البسمة على وجوه جماهيره.



وقال النادي في رسالته للاعبه السابق: «شكراً لك على كل ما قدمته بقميص نادي الشارقة من عطاء والتزام، نتمنى لك التوفيق في خطوتك المقبلة، وستبقى دائماً جزءاً من العائلة»، وجسدت رسالة النادي الروح الرياضية الطيبة، التي تسود ملاعب الإمارات، خصوصاً أن الشارقة كان يرغب في استمرار اللاعب وتمديد عقده، ودخل معه في مفاوضات، استمرت فترة طويلة دون التوصل إلى اتفاق نهائي، وعلى الرغم من ذلك بارك انتقاله، وتمنى له التوفيق.

من جانبه رد ميلوني على التقدير، الذي وجده في ناديه السابق، ووجه الشكر إلى أسرة الشارقة على الدعم الذي حظي به طوال فترة وجوده، مؤكداً أنه لا يجد الكلمات التي تعبر عن مشاعره، ومتمنياً التوفيق لزملائه اللاعبين في مشوارهم المقبل.