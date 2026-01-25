أهداف ونقاط عجمان في «دورينا» تسجل «حالة نادرة»

جمع فريق عجمان 14 نقطة في القسم الأول من بطولة دوري أدنوك للمحترفين، وضعته في المركز التاسع بجدول الترتيب، رغم بدايته القوية التي مكنته من حصد 9 نقاط بنهاية الجولة الخامسة، لكنه تعثر بعدها في العديد من المواجهات، وجاءت حصيلة نقاطه من 4 انتصارات وتعادلين مقابل 7 هزائم، في مفارقة لافتة عند مقارنتها بعدد الأهداف التي سجلها خلال 13 مباراة، حيث اكتفى بإحراز 8 أهداف فقط، كأقل أندية البطولة إحرازاً للأهداف.



وتعد هذه الحالة نادرة في الملاعب، لأن عدد نقاط «البرتقالي» يقترب من ضعف عدد أهدافه، على غير العادة، إذ غالباً ما يتفوق عدد الأهداف المسجلة على النقاط لدى الفرق التي لا تحتل مركزاً ضمن الأربعة الأوائل في جدول الترتيب، وحتى فرق الصدارة في مختلف الدوريات، غالباً وفي بعض الحالات تكون نقاطها أعلى من رصيد أهدافها بفارق طفيف، لكن عجمان كسر هذه القاعدة غير المألوفة، وتفوق بنقاطه على أهدافه بفارق كبير.



ورغم قلة الأهداف التي أحرزها «البرتقالي»، لكنها تميزت بكونها حاسمة ومؤثرة، بعد أن حقق الفريق الفوز بهدف واحد في ثلاث مباريات، وبهدفين دون رد في مباراة واحدة، كما منحه هدفه أمام الظفرة نقطة التعادل، وجاءت أهداف عجمان عن طريق 6 لاعبين، بقيادة جونيور فليمنغز ووليد أزرو «هدفين»، إلى جانب ليثيري سيلفا، إسماعيل مؤمن، عصام فائز، وبلال يوسف، بواقع هدف لكل لاعب.



في المقابل، استقبلت شباك الحارس علي الحوسني 16 هدفاً، ويسعى عجمان في النصف الثاني من الدوري إلى زيادة حصيلته النقطية، ورفع الكثافة الهجومية، وتحسين المعدل التهديفي، بعد أن جاءت المحصلة أقل من طموحات المدرب غوران، الذي أرجع قلة الأهداف إلى عدم استغلال الفرص السانحة وإهدارها في العديد من المواجهات.