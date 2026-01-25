تحرك جديد قد يسمح بعودة رمضان صبحي للملاعب

كشف هاني زهران، محامي رمضان صبحي لاعب بيراميدز، عن تحرك قانوني جديد في ملف قضية المنشطات، قد يفتح الباب أمام عودة اللاعب إلى ممارسة كرة القدم، وذلك عقب انتهاء أزمة حبسه في قضية التزوير وإيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.

وجاء هذا التطور بعد نظر محكمة الاستئناف الطعن المقدم من رمضان صبحي على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، حيث انتهت المحكمة إلى تثبيت الإدانة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح محامي اللاعب، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكم أتاح لفريق الدفاع التقدم بطلبات جديدة أمام المحكمة السويسرية الفيدرالية، في إطار القضية المتعلقة بعينة المنشطات، والتي ترتب عليها صدور قرار بإيقاف اللاعب لمدة أربع سنوات من قبل المحكمة الرياضية الدولية «كاس».

وأكد زهران أن الطعن على قرار الإيقاف قد تم تقديمه بالفعل، إلى جانب الطعن على حكم «كاس»، مشيرًا إلى سداد الرسوم المطلوبة وقبول الطعن شكلًا أمام المحكمة الفيدرالية، وهو ما يمنح القضية مسارًا قانونيًا جديدًا.

وأشار إلى أنه في حال موافقة المحكمة السويسرية الفيدرالية على الطلبات المقدمة، سيكون من حق رمضان صبحي العودة إلى الملاعب وممارسة كرة القدم بشكل مؤقت، لحين الفصل النهائي في الدعوى الخاصة بقضية المنشطات.

ويظل موقف رمضان صبحي معلقًا بانتظار ما ستسفر عنه قرارات المحكمة الفيدرالية خلال الفترة المقبلة، في وقت يترقب فيه اللاعب وجهازه القانوني تطورات قد تعيد فتح الطريق أمام عودته للمشاركة الرسمية مع فريقه بيراميدز.