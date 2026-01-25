إيقاف القيد للمرة العاشرة يفرض واقعًا جديدًا على الزمالك

فرض قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف قيد نادي الزمالك للمرة العاشرة واقعًا جديدًا على إدارة النادي، التي تحركت بشكل عاجل لتفادي تداعيات القرار على مشاركة الفريق في البطولات الإفريقية خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن «فيفا» إيقاف القيد مجددًا بسبب استمرار الأزمات المالية المتعلقة بمستحقات مدربين ولاعبين سابقين، في ظل عدم سداد المستحقات الخاصة بالقضايا التسع السابقة، ما أبقى العقوبة قائمة حتى إشعار آخر.

ودفع استمرار الحظر إدارة الزمالك إلى البحث عن حلول داخلية، لتأمين متطلبات القائمة الإفريقية للفريق الأول، في ظل عدم القدرة على قيد صفقات جديدة خلال الفترة الحالية.

وقرر الجهاز الإداري بالنادي قيد خمسة لاعبين من قطاع الناشئين ضمن القائمة الإفريقية، قبل مواجهة المصري في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في خطوة تهدف إلى استكمال العدد القانوني للقائمة.

وأوضح عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، في تصريحات للمركز الإعلامي، أنه تم قيد كل من السيد أسامة، ومحمد إبراهيم، وأحمد مجدي، وأحمد خضري، ومحمد حمد ضمن القائمة الإفريقية للفريق.

وأشار إلى أن مجموعة أخرى من لاعبي قطاع الناشئين تتدرب بشكل منتظم مع الفريق الأول، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية، بهدف اكتساب الخبرات والاحتكاك بأجواء المنافسات القارية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري، اليوم الأحد على استاد الجيش بالإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.