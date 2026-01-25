عقد جديد يغير خريطة الأجور في كرة القدم النسائية

وقعت الأمريكية ترينيتي رودمان عقدًا جديدًا لمدة ثلاث سنوات مع نادي واشنطن سبيريت، لتتصدر قائمة أعلى الأجور في كرة القدم النسائية عالميًا، وفق ما أكدته تقارير إعلامية.

وأكدت تقارير صادرة عن «ESPN» و«ذا أثليتيك» أن رودمان ستحصل على أكثر من مليوني دولار سنويًا، لتصبح أعلى لاعبة أجرًا في تاريخ كرة القدم النسائية، في صفقة تعكس تحولًا واضحًا في تقييم اللاعبات النخبة داخل سوق الاحتراف.

وأوضح وكيل أعمال اللاعبة، مايك سينكوفسكي، أن العقد الجديد يرسخ معيارًا غير مسبوق على مستوى الرواتب، ويمنح اللاعبات نموذجًا جديدًا للقيمة السوقية في ظل تطور الاستثمار داخل الدوري الأمريكي للسيدات.

وأعربت رودمان، في بيان رسمي، عن رغبتها في الاستمرار مع واشنطن سبيريت، مؤكدة أن النادي يمثل البيئة التي ترغب في استكمال مسيرتها من خلالها، في إشارة إلى التزام طويل الأمد مع المشروع الرياضي داخل المسابقة.

وتمتلك اللاعبة، البالغة من العمر 23 عامًا، سجلًا من الإنجازات، بعدما توجت بلقب الدوري الأمريكي للسيدات عام 2021 مع واشنطن سبيريت، إلى جانب نيلها جائزة أفضل لاعبة صاعدة في الموسم نفسه.

وشاركت رودمان دوليًا في 47 مباراة مع منتخب الولايات المتحدة للسيدات، سجلت خلالها 11 هدفًا.

وأكدت ميشيل كانغ، مالكة نادي واشنطن سبيريت، أهمية رودمان داخل وخارج الملعب، معتبرة أن اللاعبة تمثل جزءًا أساسيًا من مستقبل النادي، وأحد الأسماء المؤثرة في تطور كرة القدم النسائية.