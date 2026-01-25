غوارديولا يفاجئ الحضور برد عربي عند حديثه عن أوسكار بوب

فاجأ الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، الحضور خلال مؤتمر صحفي، بعدما استخدم عبارة عربية أثناء حديثه عن خياراته في مركز الجناح، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وتحدث غوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة وولفرهامبتون ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز عن الخيارات المتاحة لديه في مركز الجناح، حيث عدد الأسماء داخل الفريق.

وعند سؤاله عن إمكانية الاعتماد على أوسكار بوب، رد المدرب الإسباني بعبارة «إن شاء الله»، قبل أن يذكر اسم اللاعب، في لقطة غير معتادة خلال مؤتمراته الصحفية، أثارت دهشة الحضور وتفاعل المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وغاب أوسكار بوب عن المشاركة مع مانشستر سيتي خلال الفترة الماضية، بعدما تعرض لإصابة في الدقائق العشرين الأولى من فوز الفريق على برينتفورد بنتيجة 2-0 في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الاتحاد خلال ديسمبر الماضي.

واستمر غياب الجناح الشاب عن آخر ثماني مباريات للفريق بسبب إصابة في العضلة الخلفية، في وقت شهدت فيه تشكيلة سيتي تغييرات متعددة، مع حصول لاعبين آخرين على فرص أكبر لإثبات أنفسهم.

وعانى بوب من تكرار الإصابات خلال الموسم، بالتزامن مع ارتفاع حدة المنافسة داخل الفريق، خاصة بعد انضمام أنطوان سيمينيو إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من بورنموث، ما زاد من صعوبة عودته السريعة إلى التشكيلة الأساسية.

ويعيش مانشستر سيتي فترة معقدة على مستوى النتائج، إذ لم يحقق الفوز في آخر أربع مباريات بالدوري الإنجليزي، بعدما تعادل أمام سندرلاند وتشيلسي وبرايتون، قبل الخسارة في ديربي مانشستر أمام يونايتد.

وتلقى الفريق خسارة أخرى خارج إطار الدوري، بسقوطه أمام بودو غليمت النرويجي بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا، في وقت يتصدر فيه آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.