أرقام وتصريحات تشعل غضب جماهير ليفربول ضد فان دايك

أشعلت خسارة ليفربول أمام بورنموث بنتيجة 3-2 حالة غضب كبيرة بين جماهير «الريدز»، بعدما تحولت الأنظار سريعًا إلى فيرجيل فان دايك، في ليلة جمعت بين أخطاء داخل الملعب وتصريحات ما بعد المباراة زادت من حدة الانتقادات.

وخسر ليفربول المباراة في الدقائق الأخيرة من الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز، لتنتهي سلسلة اللاهزيمة التي امتدت 13 مباراة، في لقاء كشف ارتباكًا دفاعيًا واضحًا كان فان دايك بطله.

وبدأت معاناة الفريق مبكرًا، بعدما فشل فان دايك في التعامل مع كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، ليستغلها إيفانيلسون مسجلًا الهدف الأول لبورنموث، قبل أن يضيف أليكس خيمينيز الهدف الثاني بعد دقائق قليلة، وسط سوء تنظيم دفاعي.

وسجل فان دايك هدفًا برأسية مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يعادل دومينيك سوبوسلاي النتيجة في الدقيقة 80، إلا أن أمين عدلي أعاد بورنموث للمقدمة بهدف ثالث حسم اللقاء وأغلق باب العودة أمام ليفربول.

وكشفت أرقام المباراة تفاصيل أكثر قسوة على قائد الدفاع، إذ أنهى اللقاء بتقييم 7.2، رقم بدا إيجابيًا ظاهريًا، لكنه لم يعكس أخطاء مباشرة في الهدفين الأول والثاني، سواء بسوء التمركز أو كسر مصيدة التسلل.

وسجل فان دايك 8 تدخلات دفاعية دون أي اعتراض ناجح للكرة، مع تدخل ناجح وحيد مقابل 6 مرات تشتيت، ولم تمنع وصول الخطورة المتكررة إلى مرمى ليفربول، في وقت عانى فيه الفريق من تراجع السيطرة الدفاعية خلال فترات المباراة.

وشارك المدافع الهولندي في 5 التحامات هوائية، فاز بـ 3 منها، دون أن يفرض التفوق البدني المعتاد، بينما لمس الكرة 89 مرة وفقد الاستحواذ في 8 مناسبات، وهو رقم سلبي لمدافع يفترض أن يمثل عنصر أمان في الخط الخلفي.

وبلغت دقة تمريرات فان دايك 91%، غير أن الكرات الطويلة لم تحقق المطلوب، بعدما نجح في 4 تمريرات فقط من أصل 8، ما أثر على قدرة ليفربول على الخروج بالكرة تحت ضغط بورنموث.

وزادت تصريحات فان دايك بعد المباراة من حدة الغضب، بعدما أشار في حديثه لقناة «سكاي سبورت» إلى صعوبة تقدير الكرة بسبب الرياح، معتبرًا أن الظروف الجوية لعبت دورًا في الهدف الأول، وهو ما قوبل برفض واسع من جماهير أنفيلد.

وتفاعلت الجماهير بغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن التصريحات تعكس تهربًا من تحمل المسؤولية، خاصة من قائد الفريق، في مباراة كشفت تراجع التركيز والانضباط الدفاعي في واحدة من أكثر ليالي ليفربول صعوبة هذا الموسم.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، جمعها من 23 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى 7 هزائم.