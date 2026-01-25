السر في رقم 78.. جسد رونالدو يواكب سباق الألف هدف

كشفت بيانات صادرة عن جهاز متخصص لمتابعة الحالة البدنية، عن تفاصيل دقيقة تخص جسد النجم كريستيانو رونالدو، أظهرت قدرة تعافٍ مرتفعة تفسر استمراره في تقديم مستويات عالية رغم تقدمه في العمر، تزامنًا مع مواصلته مطاردة الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الاحترافية.

وأوضحت البيانات أن متوسط معدل التعافي البدني لرونالدو بلغ 78%، مقابل متوسط يقترب من 60% لدى لاعبين آخرين من الفئة العمرية نفسها، في مؤشر يعكس تفوقًا واضحًا في قدرة الاستشفاء بعد المباريات والمجهود البدني المرتفع.

ويعتمد عدد من الرياضيين المحترفين على أجهزة متخصصة يتم ارتداؤها في المعصم لمراقبة مؤشرات اللياقة والتعافي، من خلال تحليل بيانات النوم، وشدة الأحمال البدنية، واستجابة الجسم للتدريبات، بهدف الحفاظ على الجاهزية وتقليل نسب الإجهاد.

وأشاد رونالدو في وقت سابق باستخدامه المنتظم لهذه الأجهزة، معتبرًا إياها وسيلة مساعدة على تنظيم نمط الحياة الرياضي ودعم الصحة العامة، مع التركيز على التعافي كجزء أساسي من الاستمرارية داخل الملاعب.

وواصل النجم البرتغالي تعزيز رصيده التهديفي مع النصر، بعدما سجل الهدف الثاني في الفوز على ضمك بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن، ليقترب خطوة جديدة من الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته.

وبلغ رونالدو الهدف رقم 960 في مسيرته مع الأندية والمنتخب البرتغالي خلال 1306 مباريات رسمية، بعدما رفع رصيده مع النصر إلى 116 هدفًا في 131 مباراة بجميع البطولات، من بينها 90 هدفًا في 93 مباراة بدوري روشن.

وفي نفس الإطار، رفع رونالدو رصيده إلى 16 هدفًا في 16 مباراة بالدوري هذا الموسم، متصدرًا ترتيب الهدافين، وبفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه إيفان توني مهاجم الأهلي، قبل أيام من احتفاله بعيد ميلاده الحادي والأربعين في الخامس من فبراير المقبل.