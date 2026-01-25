مبابي يختار دياز شريكًا في احتفال «بانينكا»

اختار كيليان مبابي الاحتفال مع زميله إبراهيم دياز عقب تسجيله هدفًا على طريقة «بانينكا»، خلال فوز ريال مدريد على مضيفه فياريال بنتيجة 2-0، مساء أمس السبت، ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

وسجل ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 49 عن طريق مبابي، بعدما نفذ ركلة الجزاء بأسلوب مهاري هادئ، مفضلًا التسديد على طريقة «بانينكا»، ليمنح فريقه الأفضلية ويؤمن النقاط الثلاث خارج الديار.

وقاد الفوز ريال مدريد لاعتلاء صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن برشلونة، الذي يخوض مباراته في الجولة ذاتها مساء اليوم الأحد.

ورفع مبابي رصيده إلى 21 هدفًا في صدارة ترتيب هدافي «الليغا»، مواصلًا حضوره التهديفي المؤثر مع الميرنغي خلال الموسم الجاري.

ولفت الاحتفال المشترك الأنظار، بعدما توجه مبابي مباشرة إلى إبراهيم دياز عقب الهدف، في لقطة حملت دعمًا واضحًا لزميله، بعد أيام من تعرض دياز لموقف صعب مع منتخب المغرب، عقب إهداره ركلة جزاء مهمة أمام السنغال في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2025، بعدما سدد الكرة بالطريقة ذاتها، ما عرضه لانتقادات جماهيرية كبيرة.

وحصل المنتخب المغربي على ركلة جزاء في الدقيقة 98 من اللقاء، قبل أن يهدرها دياز، لتنتهي المباراة بخسارة «أسود الأطلس» اللقب القاري.