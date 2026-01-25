هل طلب مقابل مادي؟ هيثم حسن يوضح موقفه من اللعب لمنتخب مصر

نفى هيثم حسن، جناح ريال أوفييدو الإسباني، صحة الأنباء التي تحدثت عن طلبه الحصول على مقابل مادي نظير تمثيل منتخب مصر، مؤكدًا أن ما تردد في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة.

وأوضح اللاعب، في تصريحات تلفزيونية، أنه لم يحسم قراره النهائي حتى الآن بشأن مستقبله الدولي، مشيرًا إلى أن مسألة تمثيل المنتخب المصري لا تزال قيد التفكير والدراسة قبل اتخاذ خطوة نهائية.

ويعمل الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على متابعة عدد من العناصر الجديدة تمهيدًا لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026، بعد انتهاء مشاركة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب وإجراء تقييم شامل للاعبين.

ويناقش الجهاز الفني إمكانية استدعاء هيثم حسن لمعسكر المنتخب المقرر إقامته في شهر مارس المقبل، والذي يشهد خوض مباراتين وديتين أمام منتخبي السعودية وإسبانيا في الدوحة، في إطار برنامج الإعداد لكأس العالم، بينما أكد اللاعب أن قراره النهائي لم يحسم بعد.

ويحمل جناح ريال أوفييدو ثلاث جنسيات هي المصرية والتونسية والفرنسية، ما يمنحه الحق القانوني في تمثيل أي من المنتخبات الثلاثة على المستوى الدولي.

وجاء رد اللاعب بعد تصريحات سابقة أدلى بها ضياء السيد، المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، أشار خلالها إلى أن هيثم حسن طلب مقابلًا ماديًا للموافقة على تمثيل الفراعنة، وهي التصريحات التي قوبلت بنفي كامل من اللاعب.

ولم يسجل هيثم حسن مع ريال أوفييدو خلال الموسم الحالي، مكتفيًا بصناعة هدفين خلال 20 مباراة في مختلف المسابقات، مع استمراره ضمن خيارات الجهاز الفني للفريق في دوري الدرجة الثانية الإسباني.