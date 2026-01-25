ليلة ثقيلة لمحمد صلاح تنتهي بسقوط ليفربول

كشف أداء محمد صلاح عن ليلة صعبة عاشها مع ليفربول، بعدما خرج الفريق خاسرًا أمام بورنموث بنتيجة 3-2 على ملعب «فيتاليتي»، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة أنهت سلسلة اللاهزيمة التي امتدت لـ 13 لقاءً متتاليًا.

وخسر ليفربول المواجهة في الدقائق الأخيرة، ليكتفي النجم المصري بصناعة هدف دون أن ينجح في فرض حضوره الهجومي بشكل مستمر، وسط أرقام عكست معاناة واضحة على مدار اللقاء.

وبحسب إحصائيات المباراة، اكتفى صلاح بإنهاء المباراة دون تسجيل، رغم تسديده 3 كرات، وصل منها اثنتان إلى المرمى دون تهديد حقيقي، فيما توقفت قيمة الأهداف المتوقعة عند 0.16، إلى جانب إهداره فرصة محققة كان من الممكن أن تغير مسار اللقاء.

ولمس اللاعب الكرة 55 مرة فقط، مقابل فقدانه الاستحواذ في 21 مناسبة، في مؤشر على الضغط الكبير الذي تعرض له، خاصة في الثلث الهجومي، حيث فشل في تنفيذ أي مراوغة ناجحة من أصل محاولتين.

وخرج صلاح بتمريرة واحدة حاسمة، وصنع فرصتين مفتاحيتين فقط، بينما بلغت قيمة صناعته المتوقعة للأهداف 0.39، مع اعتماده على العرضيات بواقع 8 محاولات، لم ينجح منها سوى واحدة.

وأرسل قائد هجوم ليفربول 28 تمريرة، بدقة بلغت 82%، قبل أن تنخفض إلى 79% في نصف ملعب بورنموث، دون محاولات للتمريرات الطويلة أو كسر التنظيم الدفاعي للمنافس.