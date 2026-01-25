صراع القمة يشتعل في سباق الحذاء الذهبي

أشعل كيليان مبابي سباق الحذاء الذهبي الأوروبي بعد تألقه بقميص ريال مدريد، ليعيد ترتيب المنافسة على صدارة الهدافين في الدوريات الكبرى، مع دخول الموسم مرحلة تتزايد فيها أهمية كل هدف.

وقاد النجم الفرنسي فريقه لتحقيق فوز خارج الأرض على فياريال بنتيجة 2-0، في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني، بعدما سجل هدفي اللقاء، رافعًا رصيده إلى 21 هدفًا في صدارة ترتيب هدافي «الليغا».

ووسع مبابي الفارق محليًا عن أقرب مطارديه فيدات موريكي مهاجم ريال مايوركا إلى 7 أهداف، بالتزامن مع اعتلاء ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، بعد انتصاره الصعب أمام فياريال.

وتصدر مبابي ترتيب سباق الحذاء الذهبي الأوروبي، متقاسمًا القمة مع الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، بعدما وصل كل منهما إلى 21 هدفًا، ليجمع الثنائي 42 نقطة في الصدارة وفق نظام احتساب الجائزة.

ويلاحق النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الثنائي في المركز الثالث، بعدما سجل 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، محققًا 40 نقطة في سباق الجائزة القارية.

ويواصل مبابي مساعيه للحفاظ على الحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي، بعدما توج بالجائزة الموسم الماضي للمرة الأولى في مسيرته، وسط منافسة مباشرة مع هاري كين وإيرلينغ هالاند مع تقدم الموسم واقتراب جولاته الأخيرة.

ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي:

كيليان مبابي – ريال مدريد: 42 نقطة

هاري كين – بايرن ميونخ: 42 نقطة

إيرلينغ هالاند – مانشستر سيتي: 40 نقطة