اسم إمام عاشور يظهر في حسابات نادٍ إنجليزي كبير

واصل إمام عاشور حضوره القوي مع النادي الأهلي المصري خلال الفترة الأخيرة، مع ثبات مستواه الفني وتزايد تأثيره داخل الملعب، وهو ما جعله أحد أبرز عناصر الفريق في المنافسات المحلية والقارية.

وأشار تقرير إعلامي مصري إلى وجود اهتمام خارجي باللاعب، بعدما دخل اسمه ضمن حسابات نادٍ إنجليزي كبير، في ظل متابعته لما يقدمه مع الأهلي ومنتخب مصر، دون وصول أي عرض رسمي حتى الآن إلى إدارة النادي الأحمر.

وشارك اللاعب أساسيًا في مواجهة الأهلي أمام يانغ أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا، ونجح في صناعة هدف مهم خلال اللقاء، ما عزز من قيمته الفنية وأكد استمراره كعنصر مؤثر في وسط الملعب.

وأوضح التقرير ذاته أن تفاصيل الاهتمام الإنجليزي، سواء على مستوى اسم النادي أو القيمة المالية المحتملة، لا تزال غير معلنة، في وقت تدار فيه الاتصالات بصورة غير مباشرة، بعيدًا عن الطابع الرسمي.

ولفت التقرير إلى أن بعض الأنباء ربطت اسم إمام عاشور أيضًا بمتابعة من أندية أوروبية أخرى، من بينها ميلان الإيطالي، إلا أن متابعة إنجلترا تبدو الأكثر جدية في المرحلة الحالية.

وتحركت إدارة النادي الأهلي في الاتجاه نفسه، عبر فتح ملف تمديد عقد اللاعب، رغم ارتباطه بعقد ممتد حتى عام 2028، في ظل القناعة بدوره المحوري داخل الفريق وصعوبة تعويضه فنيًا.

ويعتمد الجهاز الفني للأهلي بقيادة ياس توروب على إمام عاشور بصورة مستمرة، مع منحه أدوارًا متنوعة في خط الوسط، وهو ما دفع الإدارة إلى السعي لتأمين استمراره لفترة أطول، تحسبًا لأي تحركات مستقبلية تتعلق بمصيره.