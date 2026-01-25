ماذا دار بين محمد صلاح ولاعبي مصر بعد تصريح «المحليين»؟

شهد معسكر منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 أجواءً هادئة، عقب التصريحات التي أدلى بها محمد صلاح بشأن إيقاع اللعب، واعتماد بعض المنتخبات على اللاعبين المحترفين، مقابل اعتماد منتخب مصر على عناصر من الدوري المحلي.

وتحدث أحمد فتوح، الظهير الأيسر لمنتخب مصر، عن كواليس ما جرى داخل المعسكر، موضحًا أن محمد صلاح حرص على الاجتماع بزملائه لتوضيح ما قصده من تصريحاته، في ظل ما أُثير حولها في الإعلام.

وأوضح فتوح أن صلاح شرح للاعبين الفارق في نسق المباريات بين الدوريات الأوروبية والدوري المحلي، مؤكدًا أن حديثه لم يكن موجهًا للانتقاص من أي لاعب، بل جاء في إطار فني بحت يتعلق بطبيعة الاستعداد البدني وضغط المباريات.

وأكد لاعب الزمالك أن قائد المنتخب اعتذر لزملائه عن أي سوء فهم نتج عن التصريحات، مشيرًا إلى أن العلاقة داخل المعسكر لم تتأثر، وأن جميع اللاعبين كانوا على هدف واحد يتمثل في المنافسة على اللقب القاري.

وتطرق فتوح إلى مشوار المنتخب المصري في البطولة، موضحًا أن اللاعبين كانوا يتطلعون للتتويج باللقب، خاصة من أجل محمد صلاح، الذي كان حاضرًا دائمًا بالدعم والتحفيز داخل وخارج الملعب.

وأشار إلى أن منتخب مصر قدم أداءً قويًا في مواجهة السنغال، وأن الفوارق البدنية لعبت دورًا مؤثرًا في سير اللقاء، ما دفع الجهاز الفني إلى التعامل بحذر خلال بعض فترات المباراة.

ونفى فتوح أن يكون المدير الفني حسام حسن قد طلب من اللاعبين الاعتماد على الأسلوب الدفاعي فقط، مؤكدًا أن التعليمات كانت دائمًا تعتمد على الضغط من الأمام، مع تعديل النهج حسب مجريات اللقاء والحالة البدنية.

واختتم فتوح حديثه بالكشف عن مشاركته في مباراة السنغال رغم الإصابة، مؤكدًا أنه فضل اللعب ومساندة المنتخب، قبل أن يتم استبداله بين الشوطين بعد تعذر استكمال اللقاء.