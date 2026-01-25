عناوين صباحية ترصد تقلبات الملاعب الأوروبية (صور)

سلطت الصحف والمواقع الرياضية الأوروبية الصادرة صباح اليوم الأحد الضوء على جولة أوروبية حافلة بالنتائج المتباينة، في مقدمتها فوز ريال مدريد الذي منحه الصدارة مؤقتًا في الدوري الإسباني، إلى جانب مفاجأة بورنموث أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، فضلًا عن متابعات أخرى شملت صراع القمة في إسبانيا، وقراءات فنية لمواجهات إنجلترا، وتتويج برشلونة للسيدات بكأس السوبر.

وركزت صحيفة «ماركا» الإسبانية على فوز ريال مدريد على فياريال بهدفين دون رد، وكتبت عن اعتلاء الفريق الصدارة مؤقتًا، مشيدة بدور كيليان مبابي الذي سجل هدفي اللقاء، كما أبرزت تتويج فريق سيدات برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو.

وسلطت صحيفة «آس» الضوء على تماسك ريال مدريد وقدرته على حسم المواجهات الصعبة خارج ملعبه، واعتبرت أن الفريق أنهى الجولة وهو في صدارة جدول الترتيب، كما تناولت مواجهة برشلونة أمام ريال أوفييدو، ووصفتها بمباراة ذات حسابات معقدة رغم فارق الترتيب.

وتوقفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية عند فوز بورنموث على ليفربول بنتيجة 3-2، ووصفت الخسارة بأنها ضربة غير متوقعة للفريق الأحمر، مشيرة إلى حالة الغضب التي ظهرت على المدرب آرني سلوت عقب اللقاء، كما تناولت بيان رابطة الدوري الإنجليزي الذي فسر عدم احتساب ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي.

وتابعت صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» تتويج برشلونة للسيدات بكأس السوبر الإسباني، واعتبرته امتدادًا لنتائج الفريق المحلية، كما أشارت إلى فوز ريال مدريد على فياريال، وذكرت ثنائية كيليان مبابي التي قادت الفريق للصدارة المؤقتة.

وأبرزت صحيفة «ليكيب» الفرنسية فوز أولمبيك مارسيليا على لانس بنتيجة 3-1، معتبرة أن الفريق استعاد توازنه بعد خسارته الأوروبية، كما أشارت إلى احتدام الصراع في صدارة الدوري الفرنسي بين باريس سان جيرمان ولنس.