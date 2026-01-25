مبابي يكرر إنجازًا نادرًا في الدوري الإسباني

واصل الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد كتابة أرقامه الخاصة في الدوري الإسباني، بعدما كرر تسجيل ثنائية في ملعب «لا سيراميكا»، ليحقق إنجازًا نادرًا لم يسبقه إليه أي لاعب خلال القرن الحادي والعشرين في زياراته لملعب فياريال.

وقاد مبابي فريقه ريال مدريد لتحقيق فوز ثمين خارج الديار على حساب فياريال بنتيجة 2-0، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني، بعدما سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 47 و94، جاء الثاني من ركلة جزاء.

ورفع النجم الفرنسي رصيده إلى 21 هدفًا في الدوري الإسباني هذا الموسم، بينها 7 أهداف من علامة الجزاء، ليواصل صدارة الهدافين بقميص ريال مدريد في موسمه الحالي.

ووصل مبابي إلى هدفه رقم 416 في مسيرته الاحترافية، خلال 549 مباراة، ليتجاوز البرازيلي رونالدو نازاريو، الذي سجل 414 هدفًا في 616 مباراة، ويواصل تقدمه في قائمة الهدافين التاريخيين لكرة القدم العالمية.

ورصدت شبكة «أوبتا» المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، أن مبابي أصبح أول لاعب يسجل هدفين أو أكثر في زيارتين لملعب «الغواصات الصفراء» خلال القرن الحادي والعشرين من منافسات الدوري الإسباني، بعدما سبق له تحقيق الثنائية ذاتها في أول ظهور له على هذا الملعب بالموسم الماضي.

ومنح الانتصار ريال مدريد صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت برصيد 51 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين على برشلونة حامل اللقب، الذي يخوض مباراته في الجولة نفسها لاحقًا، بينما تجمد رصيد فياريال عند 41 نقطة في المركز الرابع.