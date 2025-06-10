النصر يجدد عقد غوستافو أليكس حتى 2029 ويتعاقد مع عبدالله إدريس حتى 2028



جدد النصر عقد مدافعه غوستافو أليكس حتى 2029، ضمن استعداداته للموسم الكروي المقبل، بعد تجديد استعارة اللاعب الروماني كوستن أمزار من نادي دينامو بوخارست الروماني. ويبلغ أليكس 25 عاماً، وانضم للنصر لأول مرة في يوليو 2023 قادماً من الشارقة، وشارك مع العميد في 15 مباراة مع الفريق في الموسم الماضي، كما تعاقد «العميد» مع اللاعب عبدالله إدريس حتى 2028 بعد أن لعب مع الفريق معاراً من الجزيرة في الموسم الماضي.

وكان النصر أعلن قبل أسبوعين عن دعم تجديد عقود 9 لاعبين هم البوسني سمير مميشيفيتش، الهولندي ليروي فير، السويسري هاريس سفيروفيتش، البرازيلي ماتيوس أوليفيرا، راشد عمر، يوسف العامرين، محمد عبد الرحمن، ناصر النعيمي، ومايد الطنيجي.