فيرجيل فان دايك «كلمة السر» .. بورنموث يضاعف مصاعب ليفربول في الوقت القاتل

سقط فريق ليفربول في فخ الخسارة بسيناريو أليم أمام مضيفه بورنموث بنتيجة 2 - 3 ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، السبت.

تقدم بورنموث بهدفين سجلهما إيفانيلسون وأليكس خيمينيز في الدقيقتين 26 و33، ورد ليفربول بهدفي فيرجيل فان دايك ودومينيك سوبوسلاي في الدقيقتين 45+1 و80.

لكن أصحاب الأرض خطفوا نقاط المباراة بهدف قاتل سجله المغربي أمين عدلي في الدقيقة 95.

جاءت الخسارة بعد سلسلة من أربعة تعادلات متتالية لليفربول، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الرابع.

وتضاعفت الخسارة أيضًا الضغوط على الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول قبل مباراتين متتاليتين للفريق على ملعبه أمام كاراباج في دوري أبطال أوروبا ثم نيوكاسل يونايتد، يوم السبت، في الجولة القادمة من الدوري.

أما بورنموث، فقد حقق فوزه السابع في مشواره ببطولة الدوري هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

بدأ اللقاء بإيقاع هادئ، ومحاولات نادرة على المرميين، بتسديدة من محمد صلاح نجم ليفربول، ورد عليها جيمس هيل بتسديدة خارج المرمى ، بعدها تحول الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع وقائد ليفربول، إلى محور رئيسي في سير اللقاء.

تعامل فان دايك برعونة مع كرة عالية في عمق دفاع ليفربول لتذهب إلى لاعب الوسط أليكس سكوت ليمهدها إلى إيفانيسلون ليسدد بكرة قوة في الشباك، ليتقدم أصحاب الأرض بعد مرور 26 دقيقة.

وتسبب هذا الهدف في إصابة جو غوميز مدافع ليفربول بعد اصطدامه بزميله أليسون بيكر حارس المرمى أثناء محاولته التصدي للكرة، ليلعب الفريق بعشرة لاعبين لحين استبدال غوميز بالياباني واتارو إندو.

لعب ليفربول منقوصا لحوالي سبع دقائق حتى مرر جيمس هيل كرة بينية إلى خيمينيز ليسجل هدفا ثانيا لبورنموث في الدقيقة 33، أقرته تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" بسبب تغطية فان دايك للتسلل.

لم يتوقف دور المدافع الهولندي عند هذا الحد بل نجح في تقليص الفارق بهدف سجله بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها زميله المجري دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

في الشوط الثاني، أشرك سلوت مدرب ليفربول الثلاثي أندرو روبرتسون وهوجو إيكيتيكي وكورتيس جونز مكان ميلوش كيركيز وماك أليستر وجيريمي فريمبونغ في محاولة لإدراك التعادل.

وكاد بورنموث أن يضيف هدفا ثالثا في الدقيقة 72 بفرصتين خطيرتين للثنائي أليكس خيمينيز وإيفانيلسون قبل أن يسجل سوبوسلاي هدف التعادل بركلة حرة نفذها بتسديدة قوية في الشباك بالدقيقة 80.

وبعدها بثوان قليلة، أضاع ريان كريستي فرصة خطيرة لبورنموث عندما سدد كرة قوية بيسراه أبعدها أليسون بصعوبة إلى ركنية، وأتبعها إيفانيلسون بإهدار فرصة أكثر خطورة في الدقيقة 84، ورد عليه فلوريان فيرتز بتسديدة خطيرة أيضا بجوار القائم في الدقيقة 85.

وأنقذ ديوردي بيتروفيتش حارس بورنموث عرضية خطيرة أمام صلاح في الدقيقة 92، لكن ليفربول لم ينتبه لخطورة رميات التماس للاعب بورنموث جيمس هيل الذي لعب كرة طولية بيده ارتبك مدافعو ليفربول وأليسون في إبعادها لترتد من القائم، ويكملها المغربي أمين عدلي في الشباك، ليمنح أصحاب الأرض فوزا ثمينا بهدف في توقيت قاتل.