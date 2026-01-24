السد يحرم شباب الأهلي من احتكار درع السوبر «الإماراتي القطري»

أضاع شباب الأهلي فرصة مواصلة احتكار السوبر «الإماراتي – القطري»، بخسارته أمام مضيفه السد 2 - 3، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، مساء اليوم، ليتوج «الزعيم» القطري بطلاً بدرع السوبر في النسخة الثالثة من البطولة، فيما توقف محصلة «الفرسان» عند الفوز بلقبي النسختين الأولى والثانية، إثر التغلب على الدحيل 2 - 1، ثم على الريان 3 - 1.

وافتتح شباب الأهلي التسجيل في الدقيقة 29، عن طريق يوري سيزار، وتعادل للسد روبرتو فيرمينو في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، ثم تقدم السد بهدف أكرم عفيف في الدقيقة 74، ونجح البديل محمد جمعة المنصوري، من إدراك التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 78، وعاد فيرمينو وسجل الهدف الثالث القاتل للسد في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ولم يوفق شباب الأهلي بخسارة اليوم، في الخروج بلقبه الأول في موسم 2025 - 2026، وواصل التعثر في المحطات المهمة، بعدما سبق وخسر لقب كأس سوبر إعمار للمحترفين أمام الشارقة بنتيجة 2 - 3 على استاد آل مكتوم، وودع بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي عقب خسارته أمام النصر بركلات الترجيح 2 - 3، بعد تعادل الفريقين 4 - 4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

كما لم ينجح شباب الأهلي من الثأر أيضاً، من خسارته الدرامية أمام السد في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا، حين تقدم بهدفين دون مقابل، قبل أن يقلب الفريق القطري الطاولة بتسجيل 3 أهداف في الوقت بدل الضائع، محققاً فوزاً مثيراً بنتيجة 4-2، وتلقى مجدداً اليوم، خسارة درامية أخرى على يد الفريق نفسه.

إثارة مبكرة

بدأت إثارة قمة السوبر «الإماراتي – القطري» مبكراً بعدما أطلق كلاودينهو، تسديدة بعيدة المدى قوية ومفاجئة للسد في الدقيقة 2، وتكفلت عارضة مرمى شباب الأهلي، بالتصدي للكرة نيابة عن حارسه حمد المقبالي، ورد «الفرسان» بكرة رأسية من سعيد عزت الله، ولكنها علت عارضة المرمى بقليل في الدقيقة 8، بعد ركلة حرة لعبت عرضية داخل منطقة جزاء السد.

ومال الأداء إلى الهدوء مع محاولات للتحكم بمنطقة الوسط حتى الدقيقة 20، عندما خطف يوري سيزار لاعب شباب الأهلي، الكرة وانطلق محاولاً المرور بمجهود فردي، ولكنه سددها ضعيفة، ولم يجد حارس السد مشعل برشم، صعوبة في الإمساك بالكرة.

وخطف أكرم عفيف الكرة من عزت الله في الدقيقة 24، وبنى هجمة مرتدة سريعة، ومرر الكرة إلى رافا موخيكا، الذي تباطأ في التسديد لتذهب الكرة إلى الشباك الجانبية في الدقيقة 24، وتضيع فرصة هدف من «الزعيم» القطري.

رد قاسٍ

جاء رد «الفرسان» قاسياً بهدف في الدقيقة 29، من تسديدة ذكية مفاجئة من خارج منطقة الجزاء بقدم يوري سيزار، وفي زاوية صعبة وبعيدة عن يدي حارس السد، وأضاع سلطان عادل، فرصة هدف ثانٍ لشباب الأهلي، بعد كرة عرضية مرت من أمام رأسه في الدقيقة 35.

وأضاع السد فرصة لإدراك التعادل في الدقيقة 40، بعد هجمة سريعة واختراق ناجح لدفاعات شباب الأهلي، وانتهت بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء بقدم يوسف عطال، واصطدمت بجسد مدافع «الفرسان» وتحولت إلى ركلة ركنية، ومرت الدقائق التالية دون تغيير على النتيجة، ليحافظ بطل دوري أدنوك للمحترفين مع نهاية الشوط الأول.

ركلة جزاء

كشف السد عن رغبة هجومية مبكرة مع مطلع الشوط الثاني، وتألق حارس «الفرسان» حمد المقبالي، في التصدي لأكثر من فرصة خطيرة لأصحاب الأرض في أول 5 دقائق، مع تراجع دفاعي من فريقه شباب الأهلي لمواجهة حماس السد الذي حاول الضغط على حكم الساحة السويدي، بالمطالبة بركلة جزاء في الدقيقة 51.

وتدخلت تقنية الفيديو، واستدعت حكم المباراة غلين نيبرغ، لإعادة النظر في تدخل ماتيوس هنريكي على قدم عفيف، وبالفعل عاد واحتسب ركلة جزاء للسد، وسددها بهدوء روبرتو فيرمينو في شباك المقبالي بالدقيقة 55، معلناً هدف التعادل للسد.

خطورة مستمرة

زاد هدف التعادل من رغبة السد في الفوز، وسدد عفيف كرة في الدقيقة 61، وتحولت من قدم مدافع شباب الأهلي، بوغدان إلى ركلة ركنية، وكانت قريبة من دخول مرماه بالخطأ، وفي الدقيقة التالية سدد فيرمينو، كرة عالية علت العارضة.

وارتفع رتم الأداء من الفريقين مع ضغط هجومي متواصل من السد، وخطورة مستمرة من انطلاقات أكرم عفيف من الجانب الأيسر، وقابله صمود دفاعي مع محاولات من هجمات مرتدة لـ «الفرسان» دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق القطري.

هدفان سريعان

أجرى مدرب شباب الأهلي باولو سوزا، تغييراً محورياً على طريقة الأداء بعد سلسلة من التغييرات، ليعتمد فريقه على الدفاع المتقدم، وهو ما خلق مساحات خالية في الخطوط الخلفية لفريقه، ونجح السد في الاستفادة منها في تشكيل خطورة على مرمى المقبالي.

وتمكن السد من تسجيل هدفه الثاني بالدقيقة 74، بعد كرة عرضية عالية من بيدرو ميجيل، خلف دفاعات شباب الأهلي، ليستلمها أكرم عفيف، ويتعامل معها بمهارة عالية، ويسدد كرة قوية من موقع قريب من المرمى.

وأدرك شباب الأهلي التعادل سريعا في الدقيقة 78، بكرة رأسية قوية من البديل محمد جمعة المنصوري، بارتقاء متميز من اللاعب وسط مدافعي السد، للتعامل مع عرضية مثالية من الجانب الأيمن، لتشتعل أجواء المباراة في الدقائق الأخيرة.

عاد عفيف للعب في مركزه المفضل في الملعب، وأضاع فرصة هدف ثالث للسد في الدقيقة 87، بعدما مرت تسديدته المباشرة بجوار القائم الأيسر لمرمى المقبالي، واعتمد دفاع شباب الأهلي على تشتيت الكرة في الوقت بدل الضائع الذي قدره حكم المباراة بـ 5 دقائق، أمام ضغط هجومي متواصل من السد.

وتألق المقبالي مرتين في حماية مرماه من هدف ثالث للسد في الوقت بدل الضائع، ولكنه لم ينجح في التصدي لتسديدة روبرتو فيرمينو في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليحقق السد لقباً مهماً في مسيرته هذا الموسم، ويواصل التوفيق معاندة شباب الأهلي، وحرمانه من منصات التتويج.