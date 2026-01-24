نجم سندرلاند يشتبك معه جماهير وست هام بعد خسارة مباراة في البريميرليغ

عرف اللاعب المخضرم غرانيت تشاكا نجم سندرلاند خسارة مزدوجة في افتتاح الجولة 23 من الدوري الإغنجليزي الممتاز فمع خسارته فريقه سندرلاند من نادي وست هام يونايتد بنتيجة 1- 3، على أرض ملعب الأخير، السبت ، دخل تشاكا في اشتباك مع جماهير أصحاب الأرض .

فعند الدقيقة 86 من زمن المباراة وخلال جلوسه على دكة البدلاء، دخل تشاكا بمشادة كلامية حادة مع مشجعي نادي وست هام يونايتد، الذين تواجدوا في مدرجات ملعب لندن، إذ تبادلا بعض الكلمات.

وبدت علامات الغضب على غرانيت تشاكا، وقام بوضع يده على فمه مُشيرًا إلى مشجع، ليطلب منه الصمت، في حين واصل المشجع القيام بإشارات أثارت غضب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا.

على أثر ذلك، أوقف الحكم توماس برامال المباراة لوقت قصير، قبل أن يتم يقرر استئنافها.