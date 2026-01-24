Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
كرة القدم

نجم سندرلاند يشتبك معه جماهير وست هام بعد خسارة مباراة في البريميرليغ

البيان

عرف اللاعب المخضرم غرانيت تشاكا نجم سندرلاند خسارة مزدوجة في افتتاح الجولة 23 من الدوري الإغنجليزي الممتاز فمع خسارته فريقه سندرلاند من نادي وست هام يونايتد بنتيجة 1- 3، على أرض ملعب الأخير، السبت ، دخل تشاكا في اشتباك مع جماهير أصحاب الأرض .

فعند الدقيقة 86 من زمن المباراة وخلال جلوسه على دكة البدلاء، دخل تشاكا بمشادة كلامية حادة مع مشجعي نادي وست هام يونايتد، الذين تواجدوا في مدرجات ملعب لندن، إذ تبادلا بعض الكلمات.

وبدت علامات الغضب على غرانيت تشاكا، وقام بوضع يده على فمه مُشيرًا إلى مشجع، ليطلب منه الصمت، في حين واصل المشجع القيام بإشارات أثارت غضب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا.

على أثر ذلك، أوقف الحكم توماس برامال المباراة لوقت قصير، قبل أن يتم يقرر استئنافها.