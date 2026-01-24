حين يتحول حب الجماهير لميسي إلى خطر محتمل



اعتاد ليونيل ميسي مواجهة الضغوط داخل المستطيل الأخضر، حيث تقاس اللحظات الحاسمة بثوانٍ وتحسم المباريات بلمسة قدم، ولكن هذه المرة جاء التهديد من خارج الملعب، وفي مشهد لم يكن محسوباً ضمن أي خطة لعب.



وما كان يفترض أن يكون خروجاً هادئاً من أحد المطاعم في الأرجنتين تحول في لحظات إلى موقف متوتر، حين أحاطت بميسي حشود غفيرة من المعجبين بشكل مفاجئ، وخلال ثوانٍ، انقلب المشهد رأساً على عقب، ووجد النجم العالمي نفسه وسط طوق بشري متحرك، بدا كأنه على وشك الخروج عن السيطرة.



واندفع المشجعون من كل اتجاه، وارتفعت الهواتف في الهواء، وامتدت الأيدي في محاولة لالتقاط صورة أو مصافحة خاطفة، والرغبة في الاقتراب من الأسطورة كانت أقوى من أي تنظيم، ومع كل خطوة كان الضغط يزداد، والارتباك يتصاعد.



وثلاثة ضباط شرطة فقط شكلوا خط الدفاع الوحيد، حاجزاً هشاً أمام سيل بشري لا يتوقف، ولم تكن هناك خطة أمنية محكمة، بل تحرك سريع بدافع الغريزة، ومحاولات متواصلة لشق طريق آمن يسمح بمرور ميسي نحو سيارته، وكل خطوة كانت محسوبة، وكل ثانية تحمل احتمالاً غير متوقع.



ووسط التدافع والضجيج، بدت ملامح ميسي لافتة، ولم تختف ابتسامته تماماً، لكنها كانت مشوبة بحذر واضح، ابتسامة لاعب يدرك المخاطر دون أن يسمح للخوف بأن يسيطر عليه، والهدوء الذي عرف به في المباريات الكبرى، حضر هنا أيضاً، في موقف لا يقل توتراً عن نهائي حاسم.



ويأتي هذا المشهد بعد فترة ذهبية عاشها ميسي مع إنتر ميامي، حيث اختتم الفريق موسمه لعام 2025 بفوز تاريخي بنتيجة 3-1 على فانكوفر وايتكابس في نهائي كأس الدوري الأمريكي، وكان لميسي دور حاسم في اللقاء، بصناعته هدفين، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، ويكتب فصلاً جديداً في تاريخ النادي قبل انطلاق جولته في أمريكا الجنوبية لعام 2026.



ومن المقرر أن يخوض إنتر ميامي مباراته المقبلة في 25 يناير 2026، في لقاء ودي أمام أليانزا ليما، ضمن استعداداته للموسم الجديد، وسط ترقب جماهيري كبير لرؤية ميسي يقود الفريق مجدداً قبل موسم 2026 وعام كأس العالم.



ولكن هذه الحادثة أعادت فتح ملف بالغ الحساسية حول أمن ليونيل ميسي، فحتى في وطنه لا يمكن ترك سلامته للصدفة، وصحيح أن جماهيره تحبه حد العشق، ولا تحمل سوى نوايا طيبة، إلا أن التجارب أثبتت أن الحشود الكبيرة قد تتحول في لحظة إلى خطر حقيقي.



ومع اقتراب مشاركاته الودية خارج الولايات المتحدة تتجدد الأسئلة حول الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، في تذكير واضح بأن النجومية العالمية، مهما كانت محبوبة، تحتاج دائماً إلى درع من الحذر قبل فوات الأوان.