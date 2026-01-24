الوصل يتعاقد مع بورخا.. الهداف الذي نجا من «عضة» سواريز



تعاقد الوصل رسمياً مع المهاجم الكولومبي، ميغيل بورخا «32 عاماً»، قادماً من ريفر بليت الأرجنتيني، في خطوة تهدف إلى تعزيز القوة الهجومية للفريق، خلال مشوار الموسم الحالي، اعتماداً على الخبرة الكبيرة، التي يمتلكها اللاعب ومسيرته الطويلة في الملاعب.



ويحمل اسم بورخا أيضاً قصة لافتة بعيداً عن موهبته الكروية، بعد أن نجا من واقعة شهيرة أعقبت نصف نهائي كوبا أمريكا منتصف عام 2024، حين دخل في مشاجرة واشتباك مع الأوروغوياني، لويس سواريز، كاد أن يتعرض خلالها للعض، قبل أن تمر الحادثة دون إصابة بعد انتباهه لمحاولة سواريز عضه في الكتف باللحظات الأخيرة، لتصبح واحدة من أكثر اللقطات تداولاً في تلك الفترة.



ويعد الكولومبي إضافة قوية للوصل، بمسيرة احترافية حافلة في الملاعب بدأت عام 2011، تنقل خلالها بين 12 نادياً، ليكون الوصل محطته رقم 13، ونجح خلال مشواره في ترك بصمته التهديفية في معظم تجاربه، محققاً لقب الهداف في دوريات ومناسبات مختلفة، أبرزها الدوري الأرجنتيني موسم 2023-2024، والدوري الكولومبي في موسمين 2016-2015 و2019-2020، وكوبا ليبرتادوريس 2017-2018، وكأس كوبا سود أمريكانا 2017 -2018.



وعلى صعيد الإنجازات توج مهاجم الوصل الجديد بعدد من الألقاب القارية والمحلية، من بينها ألقاب في الدوري البرازيلي، والدوري الأرجنتيني، وكأس ليبرتادوريس، إلى جانب تتويجه بكأس كوبا سود أمريكانا، فضلاً عن ألقاب أخرى في بطولات السوبر والكؤوس.



ويمتلك المهاجم الهداف سجلاً مميزاً في المشاركات الدولية مع منتخبات بلاده، حيث شارك مع منتخب كولومبيا تحت 20 عاماً، وفاز معه ببطولة أمريكا الجنوبية عام 2013، ومنتخب تحت 23 عاماً، إضافة إلى المنتخب الأول الذي أحرز له 9 أهداف في 30 مباراة دولية، وجميعها أرقام ومسيرة تؤكد أن «الإمبراطور» نجح في التعاقد مع مهاجم من الوزن الثقيل.