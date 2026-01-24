رغم إقالته قبل البطولة.. مدرب الكاميرون السابق يحصل على مكافأة أمم إفريقيا

أثار حصول البلجيكي مارك برايس، المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون، على مكافأة مالية خاصة بكأس أمم إفريقيا 2025 حالة من الاستغراب، بعد إقالته من منصبه قبل انطلاق البطولة بأسابيع.

وكشفت تقارير قريبة من منتخب الكاميرون أن برايس سيحصل على منحة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية، رغم عدم تواجده مع المنتخب خلال النهائيات التي أُقيمت في المغرب.

وأوضحت صحيفة «سبورت نيوز أفريكا» أن المكافأة جاءت استنادًا إلى بنود العقد الموقع بين المدرب واتحاد الكرة الكاميروني في عام 2024، والذي ظل ساريًا من الناحية القانونية، رغم قرار الإقالة الصادر من الاتحاد المحلي.

وأقيل مارك برايس من منصبه في نوفمبر الماضي بقرار من رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، عقب فشل المنتخب في عبور الملحق المؤهل لمونديال 2026، بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية، في ظل توتر واضح في العلاقة بين الطرفين.

وشهدت الفترة التي سبقت البطولة القارية حالة من الارتباك الإداري، بعدما رفضت وزارة الرياضة في الكاميرون اعتماد قرار الإقالة، ما أدى إلى وجود موقف قانوني غير محسوم بشأن الجهاز الفني للمنتخب.

وأعد برايس قائمة أولية للاعبين قبل انطلاق البطولة، في الوقت الذي أعد فيه المدرب دافيد باغو قائمة أخرى، قبل أن يتم اعتماد القائمة الأخيرة والسفر بها إلى المغرب، حيث وصل المنتخب الكاميروني إلى الدور ربع النهائي.

وأكد مصدر رسمي من وزارة الرياضة أن المكافأة صرفت لبرايس باعتباره لا يزال المدرب المعتمد قانونيًا في الوثائق الرسمية، وهو ما منحه الحق في الحصول على المنحة المالية المرتبطة بنتائج المنتخب.

وأشار المصدر نفسه إلى أن دافيد باغو، الذي قاد المنتخب فعليًا خلال البطولة، لم يحصل على المكافأة، نظرًا لأن عقده السابق كمساعد مدرب لم يتضمن بنودًا تمنحه امتيازات مالية مرتبطة بالنتائج.

وجاءت هذه الواقعة لتظهر حجم التخبط الإداري داخل الكرة الكاميرونية، في ظل تضارب القرارات بين الاتحاد المحلي ووزارة الرياضة، وما ترتب عليه من تبعات مالية وإدارية غير معتادة.