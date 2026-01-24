بعد إيقاف القيد للمرة العاشرة.. كم تبلغ قيمة مديونيات الزمالك؟

يواجه نادي الزمالك أزمة مالية كبيرة، عقب تلقيه قرارًا جديدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف القيد للمرة العاشرة، ما يفرض على الإدارة التحرك سريعًا لتدبير المبالغ المطلوبة، خاصة أن تأجيل السداد قد يؤدي إلى تراكم فوائد على هذه المستحقات.

وتلقى الزمالك قرار الإيقاف الأخير على خلفية شكوى جديدة، في وقت يعاني فيه النادي من تكدس الملفات المالية المفتوحة أمام «فيفا»، وهو ما زاد من حجم الضغوط الواقعة على مجلس الإدارة خلال الفترة الحالية.

وكشف مصدر مطلع أن إجمالي المبالغ المستحقة على الزمالك يبلغ نحو 5 ملايين دولار، وتتعلق بعدد من القضايا السابقة الخاصة بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين، إلى جانب مستحقات أندية سبق للزمالك التعاقد مع لاعبين منها، مثل البرازيلي خوان بيزيرا، والأنجولي شيكو بانزا، والفلسطيني عدي الدباغ.

وتضاعفت الأزمة مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الشتوية، في ظل ضيق الوقت المتبقي أمام إدارة الزمالك لتوفير السيولة المالية اللازمة، بما يسمح للنادي بقيد صفقاته الجديدة.

تشمل ملفات النزاع الأخرى المعروضة أمام «فيفا» قضايا تخص عددًا من الأسماء، من بينها فيريرا وميشلاك وعمر فرج وسامسون أكينيولا وعبدالحميد معالي، وهي شكاوى لم تصل بعد إلى مرحلة إيقاف القيد، لكنها تمثل أعباء مالية إضافية محتملة.

وتحاول إدارة الزمالك إيجاد حلول مالية عاجلة، لتخفيف آثار الأزمة الحالية وضمان استعادة حق القيد قبل انتهاء فترة الانتقالات.