من الملاعب إلى هوليوود.. رونالدو مرشح لدور غير متوقع في فيلم «باتمان»

تداولت خلال الفترة الأخيرة أحاديث عن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد كرة القدم، مع تزايد الاهتمام بالمسارات التي قد يتجه إليها عقب انتهاء مسيرته داخل الملاعب.

وتزايد الحديث خلال الأيام الأخيرة عن توجهات محتملة لرونالدو بعيدًا عن المستطيل الأخضر، خاصة مع اقترابه من نهاية مسيرته الاحترافية، وارتباط اسمه منذ فترة بخيارات متعددة تشمل الاستثمار والعمل الإعلامي.

وكشف زميله السابق في مانشستر يونايتد، الإيطالي جوزيبي روسي، عن طرح اسم رونالدو كمرشح لخوض تجربة تمثيلية في هوليوود، مشيرًا إلى إمكانية ظهوره في أحد أفلام سلسلة «باتمان»، وتحديدًا في دور «الجوكر».

وقال روسي في تصريحات لموقع OLBG إن رونالدو يمتلك حضورًا قويًا وشخصية قادرة على جذب الانتباه، معتبرًا أن هذه الصفات قد تساعده على النجاح في تجربة تمثيلية كبرى، خاصة في أدوار تعتمد على الكاريزما والقوة الذهنية.

وأشار النجم الفرنسي السابق إيمانويل بوتي إلى أن رونالدو يمتلك مقومات شخصية وإنسانية تؤهله للنجاح خارج الملاعب، معتبرًا أن مسيرته قد تكون مادة مناسبة لأعمال فنية في المستقبل.

ويواصل رونالدو في الوقت نفسه التركيز على مسيرته الكروية، حيث يرتبط بعقد مع نادي النصر السعودي يمتد حتى عام 2027، مع استمرار مشاركته في المنافسات المحلية والقارية، وسط طموح شخصي بالظهور في كأس العالم 2026.