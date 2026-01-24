سلوت يعلق على احتمالية جلوس صلاح احتياطيًا

أوضح الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، موقفه من جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء، مؤكدًا أن قرارات التشكيل تخضع لرؤية فنية بحتة ولا ترتبط بلاعب بعينه، وذلك عقب عودة النجم المصري للمشاركة أساسيًا بعد فترة من الغياب.

وعاد محمد صلاح إلى صفوف ليفربول بعد مشاركته مع منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، ليظهر أساسيًا في الفوز على أولمبيك مارسيليا بثلاثية نظيفة ضمن مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد جلوسه احتياطيًا في مباريات سابقة قبل سفره.

وتحدث سلوت في تصريحات صحفية عن تقبل اللاعبين لقرارات المدرب، مشيرًا إلى أن أي لاعب يمتلك الثقة في نفسه يرغب دائمًا في المشاركة، معتبرًا أن الاختلاف مع القرار الفني أمر طبيعي، وليس مقتصرًا على محمد صلاح وحده.

وأكد مدرب ليفربول أن جميع اللاعبين يشعرون بعدم الارتياح عند استبعادهم من التشكيلة، لأنهم يسعون للمساهمة داخل الملعب وإثبات جدارتهم، مضيفًا أن هذا الشعور يشمل كل عناصر الفريق دون استثناء.

وأشار سلوت إلى أن صلاح من اللاعبين الذين يمتلكون رغبة دائمة في التواجد داخل التشكيل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن مهمته الأساسية تتمثل في اتخاذ القرار الذي يراه الأنسب لمصلحة الفريق في كل مباراة.

وأبدى المدرب الهولندي تفهمه لصعوبة استبعاد أي لاعب قدم الكثير للنادي، موضحًا أن هذه القرارات تظل من أكثر الجوانب غير المريحة في عمل المدرب، سواء تعلق الأمر بمحمد صلاح أو بأي لاعب آخر في الفريق.

ويستعد ليفربول لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط ترقب لقرار سلوت بشأن التشكيلة الأساسية، في ظل استمرار الحديث حول دور محمد صلاح خلال المرحلة المقبلة من الموسم.