نسب الترشيح تكشف المتقدمين في سباق الكرة الذهبية

كشفت نسب الترشيح المبكرة عن ملامح الصراع على جائزة الكرة الذهبية مع منتصف موسم 2025-2026، في ظل تألق عدد من النجوم، واحتدام المنافسة قبل دخول المراحل الأخيرة التي عادة ما ترجح كفة الأسماء المرتبطة بحصد الألقاب الكبرى.

وتزايدت التوقعات بشأن هوية الفائز بالجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم، منذ تتويج الفرنسي عثمان ديمبيلي بالكرة الذهبية لعام 2025، ومع استمرار الموسم الحالي الذي شهد تقلبات كبيرة على مستوى النتائج والأداء.

وتعتمد الترشيحات الحالية بشكل أساسي على الأرقام الفردية، إلا أن الحسم النهائي يبقى مرتبطًا بقدرة اللاعبين على قيادة أنديتهم ومنتخباتهم إلى التتويج، خاصة في بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم 2026.

ووضع موقع «Score 90» النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، في صدارة المرشحين بنسبة 26%، مستندًا إلى مستواه المميز هذا الموسم، وتصدره ترتيب هدافي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وحل الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، في المركز الثاني بنسبة 18%، رغم تأثر مستواه نسبيًا بفترات الغياب بسبب الإصابات خلال الأسابيع الماضية.

وجاء الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، في المركز الثالث بنسبة 16%، بعد مواصلته التألق التهديفي وتصدره قائمة هدافي الدوري الألماني.

واحتل النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، المركز الرابع بنسبة 9%، وهي النسبة نفسها التي حصدها الإنجليزي ديكلان رايس، لاعب آرسنال، الذي جاء خامسًا في قائمة الترشيحات.