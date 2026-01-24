مفارقة خارج الملعب تجمع زوجتي ميسي ورونالدو

لفت تفاعل بسيط عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأنظار، بعدما جمعت مفارقة غير متوقعة بين أنتونيلا روكوزو زوجة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وجورجينا رودريغيز زوجة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعيدًا عن أجواء المنافسة الرياضية التي ارتبطت باسمي زوجيهما لسنوات طويلة.

وجاء هذا التفاعل عبر منصة «إنستغرام»، حين بادرت أنتونيلا بالتعليق على صورة نشرتها جورجينا، مستخدمة كلمة مجاملة قصيرة، قبل أن ترد الأخيرة بتعليق مماثل على صورة أخرى لأنتونيلا، في تبادل ودي لاقى اهتمام المتابعين.

وعكس الأمر حالة مختلفة عن الصورة الذهنية المرتبطة بالصراع التاريخي بين ميسي ورونالدو، الذي امتد لسنوات داخل الملاعب الأوروبية، وانعكس في كثير من الأحيان على انقسام جماهيري واسع بين أنصار النجمين.

واستمر هذا الانقسام حتى بعد انتقال رونالدو إلى النصر السعودي، ومغادرة ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي، مع بقاء المقارنات والمفاضلات حاضرة بينهما.

وأظهر التفاعل بين أنتونيلا وجورجينا جانبًا اجتماعيًا بعيدًا عن المنافسة، أكد أن العلاقات الشخصية خارج المستطيل الأخضر تسير في مسار مختلف عن الصراع الرياضي الذي طبع حقبة طويلة من تاريخ كرة القدم الحديثة.