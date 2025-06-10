منتخب الإمارات يحسم المركز الثالث رغم التعادل مع قيرغيزستان في التصفيات الآسيوية

تعادل منتخبنا ومستضيفه منتخب قيرغيزستان 1-1، على ملعب استاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ليحسم "الأبيض" المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة بوصوله إلى 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن المنتخب القطري الذي أنهى منافساته في المركز الرابع بعد الخسارة أمام مضيفه منتخب أوزبكستان بثلاثة أهداف نظيفة، على ملعب استاد بونيودكور في طشقند.

وافتتح منتخبنا التسجيل في الدقيقة 30 عن طريق حارب عبد الله، وتعادل منتخب قيرغيزستان في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة بلمسة من البديل كاي ميرك، ولا تؤثر النتيجة على تأهل "الأبيض" و"العنابي" إلى الملحق الآسيوي عن مجموعتهما.

وبدأ منتخبنا المباراة بحذر دفاعي لامتصاص حماس واندفاع أصحاب الأرض المدعومين بحضور جماهيري كبير، ما سمح لقيرغيزستان بالسيطرة والاستحواذ والضغط من نصف الملعب، مع محاولات من منتخبنا للاستفادة من المساحات الخالية في دفاعات المنافس بتنظيم هجمات مرتدة افتقدت الخطورة بسبب اللمسة الأخيرة حتى الدقيقة 30، عندما بدأ "الأبيض" هجمة سريعة ومررت كرة مثالية إلى حارب عبد الله، لينفرد ويسدد كرة ارتطمت بجسد الحارس إرزهان توكوتاييف، وأكملت طريقها إلى الشباك.

وأضاع حارب فرصة تسجيل هدف ثانٍ في الدقيقة 41، بعدما مرت تسديدته بجوار القائم الأيسر، وتألق حارسنا علي خصيف في التصدي لتسديدة مفاجئة لقيرغيزستان من ماجاميد أوزدينوف، وأكمل القائم الأيسر إبعاد الكرة في الوقت بدل الضائع، وتدخلت تقنية الفيديو بداعي وجود ركلة جزاء، وبعد نقاش طويل بينها وبين الحكم الكويتي أحمد العلي، تم احتساب تسلل على مهاجم قيرغيزستان، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخبنا بهدف دون مقابل.

وأجرى منتخبنا تغييراً مع انطلاقة الشوط الثاني بنزول بدر ناصر وخروج عبد الرحمن صالح، مع الاستمرار على نفس الأداء الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة، وتوالت الركلات الركنية لقيرغيزستان نتيجة الضغط المتواصل بحثاً عن التعادل، وتعاملت معها دفاعات "الأبيض" بشكل جيد، وألغت خطورتها تماماً على مرمى خصيف.

ودفع كوزمين باللاعب ألفارو أوليفيرا ليظهر للمرة الأولى بقميص "الأبيض" في الدقيقة 70، وتباطأ حارب وسدد كرة ضعيفة بعد هجمة مرتدة ومرور مهاري لتضيع فرصة تعزيز تقدمنا في الدقيقة 74، وخرج حارب في الدقيقة 77، ونزل ليثيري سيلفا بديلاً ليظهر أيضاً للمرة الأولى بقميص منتخبنا.

وألغى الحكم هدفاً سجله "الأبيض" في الدقيقة 78 بداعي التسلل، وأمسك خصيف بثقة كبيرة في الدقيقة 80 بكرة رأسية لأصحاب الأرض، الذين نجحوا في إدراك التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، بلمسة من البديل كاي ميرك، بعد كرة عرضية مرت من جميع مدافعي منتخبنا، ووصلت سهلة للاعب قيرغيزستان ليضعها في الشباك.