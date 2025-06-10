البطائح يجدد عقد مجيدي ويوزع حقائبه الإدارية



جدد البطائح عقد مدرب فريقه الأول لكرة القدم الإيراني فرهاد مجيدي، ليقود الفريق في الموسم المقبل، بعدما تولى مسؤوليته في يناير 2025، ونجح في تأمين بقاء الفريق في دوري أدنوك للمحترفين.

كما أقر مجلس إدارة نادي البطائح لكرة القدم توزيع الحقائب الإدارية على أعضاء مجلس إدارة شركة البطائح لكرة القدم، وذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس، برئاسة محمد عبدالله بن حليس الكتبي، رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور جميع أعضاء الشركة.

وتقرر تولي بطي خلفان الكتبي رئاسة اللجنة المالية والإدارية، وناصر سعيد الطنيجي رئاسة اللجنة الإعلامية، وجاسم محمد الدوخي رئاسة اللجنة الفنية، وأوكلت رئاسة اللجنة القانونية إلى عمر عبيد الطنيجي، ولجنة المراحل السنية إلى خليفة سعيد حمد الكتبي.

كما تقرر أن يتولى محمد عبدالله بن حليس الكتبي ملف لجنة التعاقدات، ولجنة الاستثمار والتسويق، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، إضافة إلى مهامه في رئاسة لمجلس الإدارة، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي النادي لتحقيق أهدافه الرياضية والمالية، وتعزيز كفاءة العمل الإداري، وتعكس التزام الإدارة بتحقيق النجاح المستدام والتطوير المستمر.

وقال محمد عبدالله بن حليس الكتبي: «توزيع الحقائب الإدارية هو أساس نجاح أي مؤسسة رياضية، ونحن ملتزمون بتوفير بيئة عمل متكاملة، تعزز من الأداء، وتسهم في تحقيق أهداف النادي، والمهام الموكلة لفريق عمل الشركة وتوزيع المهام بشكل واضح، يساعد كل عضو في الإدارة على التركيز على مسؤولياته، ويسهم في تحقيق الأهداف والإنجازات المرجوة، واستكمالاً لأعمال مجالس الإدارات السابقة».

ونوه بأن التحديات كبيرة في الموسم الجديد في ظل التنافس الكبير بين أندية الدوري، وإلى ضرورة الاهتمام بالمراحل السنية، لأنها مستقبل النادي، وقال: «نؤمن بأن الاستثمار في المراحل السنية هو المفتاح لتحقيق النجاح المستدام، ويجب أن نعمل جميعاً على تهيئة البيئة المناسبة لتطوير هؤلاء الشباب».