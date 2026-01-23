بسبب بيزيرا.. إيقاف قيد الزمالك للمرة العاشرة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مستحقات نادي أوليكساندريا الأوكراني، الخاصة بصفقة البرازيلي خوان بيزيرا، تمثل السبب المباشر لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف قيد الزمالك لمدة ثلاث فترات متتالية.

وأوضح المصدر لـ «البيان» أن النادي الأوكراني يمتلك قسطين غير مسددين من قيمة الصفقة، تبلغ قيمتهما نحو 800 ألف دولار، ما ترتب عليه صدور قرار الإيقاف الأخير.

وسبق لـ«فيفا» أن اتخذ قرارات متعددة بحق الزمالك بإيقاف القيد في قضايا سابقة، من بينها أربع قضايا تخص مستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق ومعاونيه.

وشمل ملف الإيقاف كذلك ثلاث فترات بسبب مستحقات السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق، إلى جانب قضية مستحقات التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق.

وتضمن سجل القضايا أيضًا مستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي عن صفقة الأنجولي شيكو بانزا، وقضية نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة الفلسطيني عدي الدباغ، إضافة إلى مستحقات نادي نهضة الزمامرة المتعلقة بصفقة صلاح مصدق.

وارتفع بذلك عدد القضايا المتعلقة بإيقاف القيد على الزمالك إلى عشر قضايا حتى الآن، كان آخرها القرار الصادر مؤخرًا بسبب مستحقات نادي أوليكساندريا الأوكراني.