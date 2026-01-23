كيف أصبح ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على يانغ أفريكانز؟

انفرد الأهلي المصري بصدارة ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على يانغ أفريكانز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

أقيمت المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وشهدت تفوقًا نسبيًا للفريق التنزاني من حيث الوصول إلى المرمى، إلا أن الحارس مصطفى شوبير تصدى لعدة محاولات، ليحافظ على شباك الأهلي نظيفة خلال الشوط الأول.

وافتتح محمود حسن «تريزيغيه» التسجيل للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، بعدما حول عرضية محمد هاني برأسه إلى داخل الشباك، لينهي الفريق الأحمر الشوط متقدمًا بهدف دون رد.

وواصل الفريقان تبادل الهجمات في الشوط الثاني، قبل أن يعود تريزيغيه ليعزز تقدم الأهلي في الدقيقة 75، بعد تمريرة من إمام عاشور، تسلمها داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة مسجلًا الهدف الثاني.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 7 نقاط، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة الثانية، بعدما حصد ثلاث نقاط مهمة عززت موقعه في المنافسة على التأهل.

وتجمد رصيد يانغ أفريكانز عند 4 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا، في انتظار نتيجة مواجهة شبيبة القبائل والجيش الملكي، والتي ستحسم شكل الترتيب النهائي للجولة.

ترتيب المجموعة الثانية بعد فوز الأهلي على يانغ أفريكانز

الأهلي – 7 نقاط

يانغ أفريكانز – 4 نقاط

الجيش الملكي – نقطة

شبيبة القبائل – نقطة