استعداد مختلف لميسي قبل كأس العالم 2026

كشفت تقارير صحفية أمريكية عن تغير ملحوظ في الحالة البدنية لـ ليونيل ميسي خلال الفترة الحالية، بعد رصد خسارته نحو 2 كيلوجرام من وزنه، وذلك ضمن التحضيرات الجارية مع إنتر ميامي استعدادًا لموسم 2026 وكأس العالم المقبلة.

وأوضحت صحيفة «ميامي هيرالد» أن انخفاض وزن ميسي جاء وفقًا لنتائج فحوصات طبية أُجريت للاعبين العائدين من فترة الراحة قبل انطلاق الموسم الجديد، اعتمادًا على تقارير صادرة عن مصادر طبية داخل النادي.

وربطت الصحيفة هذه المؤشرات بتركيز ميسي على الوصول إلى أفضل جاهزية بدنية ممكنة قبل المشاركة مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في ظل سعيه للدفاع عن اللقب الذي توج به في نسخة 2022 بقطر.

وأكدت التقارير أن قائد إنتر ميامي عاد بحالة بدنية جيدة، تعكس التزامه ببرنامج الإعداد، وحرصه على إدارة حالته البدنية مع تقدمه في العمر، استعدادًا لموسم طويل على المستويين المحلي والدولي.

ويخوض إنتر ميامي تحضيراته للموسم الجديد وسط تطلعات للحفاظ على لقب الدوري الأمريكي، مع الاعتماد على ميسي كعنصر أساسي في المشروع الفني، سواء من حيث الأداء داخل الملعب أو التأثير الهجومي.

ويواصل النجم الأرجنتيني أرقامه المميزة مع الفريق الأمريكي، بعدما أصبح الهداف التاريخي للنادي برصيد 77 هدفًا في 89 مباراة بمختلف البطولات منذ انضمامه.

وسجل ميسي 50 هدفًا في 53 مباراة بالدوري الأمريكي، إلى جانب 7 أهداف في 10 مباريات بدوري أبطال الكونكاكاف، و7 أهداف في 7 مباريات بالأدوار النهائية للدوري، و12 هدفًا في 11 مباراة بكأس الدوريات، وهدف واحد في 4 مباريات بكأس العالم للأندية.