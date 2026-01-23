سوزا ومانشيني يتعهدان بقمة ممتعة بين شباب الأهلي والسد في درع السوبر «الإماراتي - القطري»



تحدث باولو سوزا، المدير الفني لشباب الأهلي، في المؤتمر الصحفي لمباراة درع السوبر أمام السد القطري في الثامنة من مساء غد السبت بالدوحة، مبيناً أن الفريق يتواجد في الدوحة من أجل التنافس على درع السوبر ضمن بطولة السوبر الإماراتي القطري، مؤكداً احترامه الكامل للبطولة.



وأوضح المدرب البرتغالي أن التركيز مطلق وفي أعلي مستوياته، مؤكداً أنهم ملتزمون للغاية بالمنافسة على اللقب، متمنياً أن يكون الجميع في انتظار مباراة كبيرة ونهائي كبير يليق بفخامة وعظمة هذه البطولة.



وفي المقابل، أكد مدرب السد، روبرتو مانشيني، جاهزية فريقه لمواجهة شباب الأهلي، وقال: «المباراة ستكون صعبة أمام فريق قوي يقدم مستويات جيدة، لكنه يثق في قدرة السد على تقديم مستوى جيد يمكنه من حصد اللقب».



وأشار إلى أن المباراة ستكون مختلفة عن المواجهة السابقة التي جمعت بين الفريقين في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة عندما تمكن فيها السد من حصد الانتصار، مضيفاً أن الحافز كبير لدى كلا الطرفين، وقال: «كل مباراة نخوضها نبحث خلالها عن الفوز».



ومن جانبه، استهل يحيى الغساني، لاعب شباب الأهلي، المؤتمر الصحفي، مقدماً شكره لقطر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، إلى جانب التنظيم الرائع للبطولة، مبيناً أن قطر أصبحت مدرسة في تنظيم البطولات، لما لها من خبرات كبيرة في تنظيم أقوى البطولات.



وعن المباراة قال: «مباراة الغد أمام السد مهمة لأنها بطولة، نواجه فيها منافساً قوياً، وهو واحد من أفضل الفرق في قطر، والسد تفوق علينا في المباراة السابقة في دوري أبطال آسيا، ولكن مباراة الغد مختلفة، وهي بطولة قائمة بذاتها، وسنقدم كل ما نملك من أجل الفوز فيها».



بينما أكد البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب السد، جاهزية الفريق لمواجهة شباب الأهلي، مشيراً إلى قوة وصعوبة المنافس وهذه المباراة، لكنه يثق في قدرة فريقه على التتويج باللقب.

وقال: «المباريات النهائية دائماً ما تكون شيقة وحافلة بالندية، ولذا أنا أحب مثل هذه النوعية من المباريات، وأسعى لتحفيز زملائي اللاعبين من أجل بذل جهد أكبر للظفر بهذا اللقب».