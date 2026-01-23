أتمنى أن نصل إلى هذا المستوى.. غوارديولا يختار الفريق الأقوى عالميًا هذا الموسم

أبدى الإسباني بيب غوارديولا إعجابه بمستوى أحد منافسيه خلال الموسم الحالي 2025-2026، معتبرًا أنه يقدم الأداء الأفضل عالميًا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا ردًا على سؤال بشأن الفريق الأفضل خلال العام الجاري إن آرسنال يقدم أفضل النتائج خلال الموسم الحالي، موضحًا أنه يحقق نتائج قوية على مختلف المستويات، وأضاف: «أتمنى أن نصل إلى هذا المستوى».

وأوضح مدرب السيتي أن ما يقدمه آرسنال في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، إلى جانب بطولتي كأس الاتحاد وكأس الرابطة، يعكس عملًا منظمًا وقدرة واضحة على المنافسة في أكثر من بطولة خلال موسم واحد.

وأشار غوارديولا إلى رغبته في تقليص الفارق خلال الفترة المقبلة، مضيفًا بابتسامة أنه يأمل أن يمنحهم آرسنال فرصة للفوز عليه، في ظل الصراع المباشر بين الفريقين على لقب الدوري هذا الموسم.

ويتنافس الفريقان على صدارة الدوري الإنجليزي في موسم يشهد تفوقًا واضحًا لآرسنال، الذي جمع 50 نقطة حتى الآن، مقابل حلول مانشستر سيتي في المركز الثاني بفارق 7 نقاط، مع بقاء عدة جولات قادرة على تعديل الترتيب.

وواصل آرسنال نتائجه القوية تحت قيادة ميكيل أرتيتا، بعدما نافس على اللقب حتى الجولات الأخيرة في الموسمين الماضيين، وخسر التتويج في 2023-2024 لصالح السيتي، ثم حل وصيفًا في موسم 2024-2025 خلف ليفربول.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى تقليص الفارق عندما يواجه وولفرهامبتون، سعيًا لمواصلة الضغط في سباق الدوري، بينما يواصل آرسنال تقديم نتائجه القوية محليًا وأوروبيًا، بعدما ضمن التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في الصدارة عقب سبع جولات من مرحلة الدوري.