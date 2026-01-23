بديل مزدوج.. مفاجآت جديدة في ملف أرض الزمالك

كشفت تطورات جديدة في ملف أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر عن اتجاه لحل غير تقليدي للأزمة، عبر الحصول على بديل مزدوج يعوض النادي عن قرار سحب الأرض، ويعيد ترتيب أوراقه الاستثمارية.

وكانت وزارة الإسكان المصرية قد قررت سحب أرض الزمالك بداعي انتهاء مهلة التخصيص، ما أدخل النادي في أزمة مالية حادة، خاصة بعد شروع مجلس الإدارة في تنفيذ مشروعات فعلية بفرع 6 أكتوبر، شملت منطقة استثمارية تم التعاقد عليها بالفعل.

وتسبب القرار في تصعيد قانوني، بعد تحويل الملف إلى النيابة العامة، بينما تحمل مجلس الإدارة أعباء مالية كبيرة، تمثلت في سداد نحو 500 مليون جنيه مصري للشركات التي كانت بصدد تنفيذ مشروعات استثمارية على الأرض المسحوبة.

وتتجه إدارة الزمالك، وفق مصدر من داخل النادي، إلى الموافقة على حل بديل يتمثل في الحصول على أرض جديدة بمدينة 6 أكتوبر، تزيد مساحتها بنحو 30 فدانًا عن الأرض السابقة، على أن تحتسب هذه الزيادة تعويضًا مباشرًا عن الموقع الأصلي.

وتتواصل في الوقت ذاته مفاوضات بين مجلس الزمالك من جهة، ووزارتي الإسكان والشباب والرياضة من جهة أخرى، لبحث تخصيص قطعة أرض إضافية بمنطقة التجمع الخامس، بما يمنح النادي قطعتين من الأراضي بدلًا من القطعة التي جرى سحبها.

وينتظر أن تحسم المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل مساعٍ لإنهاء الملف بشكل يضمن تعويض الزمالك، ويخفف من تداعيات الأزمة التي ألقت بظلالها على خطط النادي المستقبلية، وسط متابعة مباشرة من الجهات المعنية في مقدمتها وزارة الشباب والرياضة المصرية.