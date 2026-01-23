الأرقام تتحدث.. من يملك الحظوظ الأكبر للفوز بدوري الأبطال؟

كشفت الأرقام والإحصاءات، قبل جولة الحسم من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، عن سباق مفتوح على اللقب، مع دخول أكثر من فريق دائرة المنافسة، في ظل تفوق رقمي واضح لبعض الأندية مع اقتراب الأدوار الإقصائية.

ويسدل الستار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على منافسات مرحلة الدوري، من أجل تحديد أصحاب المراكز الثمانية الأولى المتأهلة مباشرة إلى دور الستة عشر، إلى جانب الفرق التي ستخوض الملحق لاستكمال مقاعد ثمن النهائي، في جولة أخيرة تحمل حسابات معقدة وتنافسًا شرسًا حتى اللحظات الأخيرة.

ويتصدر آرسنال الإنجليزي صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة، متقدمًا على بايرن ميونيخ الألماني بفارق ثلاث نقاط، بعدما ضمن الفريقان العبور المباشر إلى دور الستة عشر، في وقت لا تزال فيه ست بطاقات مباشرة أخرى محل صراع محتدم بين عدة أندية بارزة.

وتشتعل المنافسة على المقاعد المتبقية مع امتلاك ريال مدريد وليفربول وتوتنهام فرصًا قوية للتأهل المباشر، بينما تدخل أندية باريس سان جيرمان حامل اللقب، ومانشستر سيتي، وتشيلسي، ونيوكاسل يونايتد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، وسبورتنغ لشبونة، وأتالانتا، مرحلة الحسم بأمل خطف بطاقة العبور أو تحسين موقعها قبل الأدوار الإقصائية.

وتصنف شبكة «أوبتا» آرسنال كأبرز المرشحين للفوز باللقب بنسبة 22.2% بعد تحقيقه العلامة الكاملة بسبعة انتصارات، يليه بايرن ميونيخ بنسبة 18.2%، ثم مانشستر سيتي بـ14.3%، وباريس سان جيرمان بـ12.5%، بينما تتساوى حظوظ برشلونة وريال مدريد عند 10% لكل منهما، ويأتي ليفربول بنسبة 9.1%، وتشيلسي بـ5.3%، ثم إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد بنسب أقل، في سباق تؤكد أرقامه أن الطريق إلى الكأس لا يزال مفتوحًا على أكثر من سيناريو.