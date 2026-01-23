الزمالك يؤمن موهبته الشابة بعقد جديد

أعلن نادي الزمالك المصري تجديد عقد لاعب الوسط الشاب محمد السيد لمدة ثلاثة مواسم ونصف، في خطوة هدفت إلى تأمين استمراره مع الفريق قبل نهاية عقده الحالي.

وأنهى النادي إجراءات التجديد خلال جلسة رسمية جمعت اللاعب بإدارة الكرة، بعد الاتفاق على جميع بنود التعاقد، ليواصل اللاعب مشواره بقميص الفريق خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم محمد السيد خلال الأسابيع الماضية باهتمام أندية محلية، في ظل اقتراب نهاية عقده، قبل أن يحسم الزمالك الملف رسميًا بإعلان التجديد.

وأكد النادي في بيان رسمي أن الخطوة تأتي ضمن سياسة الحفاظ على العناصر الشابة المميزة، ودعم الاستقرار الفني داخل صفوف الفريق.

ويواصل اللاعب المشاركة مع الفريق الأول خلال الموسم الجاري، بعد ظهوره في عدد من المباريات، في وقت يسعى فيه الجهاز الفني للاعتماد عليه ضمن خطط المرحلة المقبلة.