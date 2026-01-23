بعد تجربة مصرية قصيرة.. جناح إفريقي ينتقل إلى ليبيا

أعلن نادي أهلي بنغازي تعاقده مع الجناح الموزمبيقي لويس ميكيسوني، في إطار سعيه لتعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة الحالية من منافسات الدوري الليبي لكرة القدم.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى الأهلي بنغازي قادمًا من نادي سونغو الموزمبيقي، بعد موسم سجل خلاله 17 هدفًا في 24 مباراة، وأسهم في تتويج فريقه بلقب الدوري المحلي.

ونشر النادي الليبي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل إشادة بقدرات لاعبه الجديد، مؤكدًا امتلاكه قوة تسديد وقدرة على صناعة الفارق في الثلث الهجومي الأخير.

ويمتاز ميكيسوني باللعب بالقدم اليمنى، إلى جانب السرعة والقدرة على الاختراق، ما يمنح الجهاز الفني خيارات إضافية على مستوى الأطراف الهجومية.

وسبق للاعب خوض عدة تجارب احترافية خارج بلاده، من بينها اللعب مع سيمبا التنزاني، إلى جانب تجربة قصيرة في الكرة المصرية بقميص الأهلي، قبل أن يغادر القلعة الحمراء.

وانتقل ميكيسوني لاحقًا إلى نادي أبها السعودي، في تجربة لم تستمر طويلًا، ثم واصل مسيرته عبر بوابة الدوري الليبي.

ويحتل الأهلي بنغازي المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط، بعدما حقق فوزين وتعادل في ثلاث مباريات، في موسم شهد تغييرات فنية أبرزها رحيل المدرب المصري طارق مصطفى بسبب تراجع النتائج.