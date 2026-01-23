تشمل رحيل بعض الأسماء.. كلوب يضع شروطه لتدريب ريال مدريد

وضع الألماني يورغن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول، مجموعة من الشروط قبل الدخول في أي محادثات تتعلق بإمكانية توليه تدريب ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

ويتولى ألفارو أربيلوا المسؤولية الفنية لريال مدريد بشكل مؤقت، عقب رحيل تشابي ألونسو بعد خسارة الفريق لقب كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، في انتظار حسم الإدارة لملف المدرب بشكل نهائي.

وأشار كلوب في تصريحات لصحيفة آس إلى أنه يعيش مرحلة من الراحة بعيدًا عن التدريب، مؤكدًا عدم رغبته الحالية في العودة إلى مقاعد البدلاء، مع ترك الباب مفتوحًا أمام جميع الاحتمالات.

وعاد اسم المدرب الألماني للطرح مجددًا داخل ريال مدريد، مع استمرار الإدارة في الاعتماد مؤقتًا على ألفارو أربيلوا لإدارة الفريق خلال المرحلة الحالية.

وكشفت شبكة «ذا تاتش لاين» أن كلوب اشترط الحصول على الصلاحيات الكاملة في ملف التعاقدات ورحيل اللاعبين، حال موافقته على تدريب ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الشبكة أن المدرب الألماني أبدى عدم رغبته في استمرار بعض الأسماء داخل الفريق، حيث طلب الاستغناء عن داني كارفاخال وفيرلاند ميندي، باعتبارهما خارج تصوراته الفنية في حال توليه المهمة.

وربط كلوب أي خطوة محتملة نحو ريال مدريد بتوفر هذه الشروط، في وقت تواصل فيه إدارة النادي تقييم الخيارات المتاحة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل الجهاز الفني.