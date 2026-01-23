موقف رسمي جديد من التعاقد مع كهربا في الدوري المصري

كشف موقف رسمي جديد داخل الدوري المصري عن ابتعاد أحد الأندية عن التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليواصل اللاعب مواجهة تعقيدات متعلقة بمستقبله بعد تجربته الأخيرة خارج مصر.

وأوضح شريف عابدين، المشرف على فريق كهرباء الإسماعيلية، أن ناديه لا يجري أي مفاوضات مع كهربا، مؤكدًا في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب يملك تاريخًا كبيرًا، لكن اسمه غير مطروح على طاولة التعاقدات في الوقت الحالي.

وجاءت هذه التصريحات ردًا على أنباء ربطت اسم كهربا بالنادي الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز، في أول مواسمه بين الكبار، قبل أن يحسم مسؤولو الفريق موقفهم بشكل قاطع.

وتحول كهرباء الإسماعيلية بذلك إلى ثاني نادٍ مصري يعلن عدم رغبته في التعاقد مع اللاعب، بعد الاتحاد السكندري، الذي نفى خلال الأيام الماضية وجود أي مفاوضات لضم كهربا في الميركاتو الشتوي.

ورحل كهربا عن القادسية الكويتي، عقب تجربة لم تستمر طويلًا، سبقتها محطة في أهلي بنغازي الليبي عقب خروجه من الأهلي المصري في يناير 2025.

وامتدت مسيرة كهربا الاحترافية عبر عدة محطات، بداية من إنبي، مرورًا بتجربتي غراسهوبرز ولوزيرن في الدوري السويسري، ثم الزمالك، والاتحاد السعودي.

وواصل اللاعب تنقله بين الأندية بعد ذلك، حيث خاض تجربة مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، قبل الانضمام إلى الأهلي المصري، ثم انتقاله لفترة قصيرة إلى هاتاي سبور التركي.