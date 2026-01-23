رد دبلوماسي من أربيلوا على حديث مورينيو

رد ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد، على تصريحات جوزيه مورينيو بشأن تولي مدربين شبان قيادة أندية كبيرة.

وجاءت تصريحات مورينيو عقب خسارة بنفيكا أمام يوفنتوس بهدفين دون رد، حين تحدث عن منح الفرصة لمدربين لم يحققوا إنجازات كبيرة في مسيرتهم التدريبية مع الأندية الكبرى، معتبرًا ذلك أمرًا مثيرًا للاستغراب.

وأوضح مورينيو في حديثه أن دهشته تنبع من قيادة بعض الأندية الكبرى بواسطة مدربين بلا تاريخ تدريبي طويل، مستشهدًا بأسماء مثل ماسيميليانو أليغري وجيان بييرو غاسبريني ولوتشيانو سباليتي، الذين وصفهم بأن مسيرتهم التدريبية تبرر وجودهم على رأس أندية كبيرة.

وظهر أربيلوا في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة ريال مدريد المقبلة أمام فياريال ضمن منافسات الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو، حيث تطرق إلى تصريحات مورينيو ورد عليها بهدوء.

وأكد مدرب ريال مدريد أن مورينيو يمثل قيمة كبيرة في مسيرته الشخصية والمهنية، مشيرًا إلى أنه يحرص دائمًا على الاستماع لآراء المدربين أصحاب الخبرات الطويلة وتحليل ما يطرحونه.

واختار أربيلوا التعامل مع التصريحات بأسلوب متزن، دون الدخول في سجال مباشر، مكتفيًا بالتأكيد على احترامه لتاريخ مورينيو وما قدمه في عالم التدريب.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة التي ستجمع ريال مدريد وبنفيكا يوم 28 يناير في لشبونة، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، في لقاء يحتاج فيه الفريقان إلى الفوز.

ويسعى بنفيكا خلال المباراة للحفاظ على حظوظه في الاستمرار بالبطولة وخوض مرحلة الملحق، بينما يهدف ريال مدريد إلى إنهاء دور المجموعات ضمن المراكز الثمانية الأولى.