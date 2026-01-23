لماذا جلس الشناوي احتياطيًا أمام يانغ أفريكانز؟

جلس محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على مقاعد البدلاء خلال مباراة الفريق أمام يانغ أفريكانز التنزاني، مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وفضل المدير الفني ياس توروب منح الفرصة لمصطفى شوبير، في إطار رغبته في اختبار البدائل المتاحة داخل الفريق، خاصة مع ضغط المباريات وتتابع الاستحقاقات القارية والمحلية خلال الفترة الحالية.

واعتمد الجهاز الفني على مبدأ التدوير في مركز حراسة المرمى، بهدف الحفاظ على الجاهزية البدنية والفنية للحراس، وتفادي الإجهاد، مع اقتراب المراحل المهمة من البطولة.

وجاء القرار في توقيت يشهد منافسة قوية داخل المجموعة الثانية، حيث يتقاسم الأهلي ويانغ أفريكانز الصدارة برصيد 4 نقاط لكل فريق، فيما يمتلك الجيش الملكي وشبيبة القبائل نقطة واحدة لكل منهما بعد مرور جولتين.

وفرض تقارب النقاط بين فرق المجموعة أهمية خاصة للمواجهة، ما دفع الجهاز الفني إلى توسيع دائرة الاعتماد وعدم اقتصار الاختيارات في المراكز على اسم واحد، في ظل سعي الأهلي للانفراد بالصدارة وتفادي الحسابات المعقدة في الجولات المقبلة.

وارتبط الدفع بمصطفى شوبير أيضًا برغبة الجهاز الفني في منحه الثقة خلال مواجهة قوية، بعد ظهوره بشكل إيجابي في مشاركات سابقة، وهو ما شجع على إشراكه أساسيًا.

وأكدت مصادر داخل الأهلي أن الشناوي لا يزال الخيار الأول في حسابات الجهاز الفني، وأن جلوسه على مقاعد البدلاء يندرج ضمن سياسة التدوير، دون أن يعكس أي تغيير في مكانته داخل الفريق.