إيفا رونالدو تخطف الأضواء في سباق عائلي مع جورجينا



خطفت إيفا، ابنة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأضواء بلحظة عفوية مليئة بالمرح، بعدما دخلت سباقاً ودياً مع والدتها جورجينا رودريغيز، التي منحتها أفضلية واضحة في البداية، قبل أن تنتهي المنافسة بابتسامة وفوز صغير لا تحكمه القوانين، بل تصنعه مشاعر العائلة.



وفي مقطع فيديو قصير سرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت إيفا وهي تستعد بثقة، فيما بدت جورجينا مبتسمة، مدركة تماماً أنها تترك لابنتها مساحة للتقدم، ومع انطلاق السباق أظهرت إيفا سرعة لافتة لتصل إلى خط النهاية أولاً، وسط تفاعل واسع من المتابعين.



وأشارت صحفية «ماركا» إلى أنه بالنسبة لكثير من الجماهير جاء التشبيه تلقائياً: «تشبه والدها»، ورأى المتابعون في عزيمة إيفا وسرعتها ملامح من روح كريستيانو رونالدو التنافسية وسرعته المعهودة، حتى في أبسط لحظات اللعب العائلي، لتنهال التعليقات التي ربطت المشهد بانطلاقاته الشهيرة داخل المستطيل الأخضر.



ولكن بعيداً عن المقارنات الرياضية، أكدت الصحيفة الإسبانية أن اللحظة الإنسانية الأبرز هي جورجينا، بحضورها الداعم والمشرق، فلم تكن معنية بنتيجة السباق بقدر سعادتها برؤية ابنتها تضحك، مشهد عائلي بسيط عكس دفئاً وتوازناً، وسلط الضوء على روابط المحبة والانسجام التي تجمع أفراد العائلة، في لقطة أكدت أن أجمل الانتصارات تصنع خارج الملاعب.