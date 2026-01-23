كوان وأكونور وكاتينيتش ضمن قائمة أفضل لاعبي الوسط عالمياً تحت 22 عاماً



تواجد كوان سانتوس، لاعب شباب الأهلي، وريتشارد أكونور، الجزيرة، ومارو كاتينيتش، لاعب الشارقة، في قائمة تضم أبرز لاعبي خط الوسط دون سن الـ 22، ممن قدموا مستويات لافتة مقارنة بزملائهم، وذلك عبر 65 دورياً حول العالم خلال الموسم الحالي أو الماضي.



واعتمدت القائمة في تصنيفها على بيانات «إمبيكت» التي تقيس أداء اللاعبين وفق 8 مجالات لعب مختلفة، استناداً إلى منهجية علمية مفصلة وردت في المذكرة التفسيرية المصاحبة للدراسة.

وسلط التقرير الضوء على مجموعة من المواهب الشابة الصاعدة التي تؤهلها قدراتها الفنية والبدنية للانتقال إلى أندية ذات حضور أكبر على الساحة الكروية، وهو ما تحقق فعلياً لعدد من اللاعبين الواردين في القائمة.



وركز التقرير على مجموعة لاعبي الدوريات الآسيوية في الإمارات، قطر واليابان، وأبرزهم لاعبو قطر داودا دياكيتي، لاعب الشحانية، وفالو ضيوف، لاعب نادي قطر، وديوغو أمارو، لاعب السيلية، وسيدو سانو وأيوب العوي، لاعبا الغرافة، وأيوب العمراوي لاعب الأهلي، ومعهم ريونوسوكي ساتو، لاعب فاجيانو أوكاياما الياباني.



كما ضمت القائمة مجموعة من أبرز النجوم الواعدة النيجيري سليمان ساني، الذي انتقل إلى لايبزيغ قادماً من ترينشين، والبلغاري روزين بوزينوف الذي غادر أنتويرب إلى بيزا، إضافة إلى السنغالي ماسيري سيلا، المنتقل من لين إلى يونيون سانت جيلواز.



وعلى صعيد الأداء الفردي، تصدر قائمة اللاعبين تحت 22 عاماً الأعلى نسبة أداء مقارنة بزملائهم في الفريق كل من الفرنسي جوريس مانكوانت، لاعب ستاد نيونيه في دوري الدرجة الثانية السويسري، والتركي كينان يلدز، لاعب يوفنتوس، والبلجيكي ووت أسلمان، لاعب يونغ غينت.



كما ضمت القائمة أصغر 3 لاعبين ضمن أفضل 10 لاعبي خط وسط في دورياتهم، وهم المكسيكي جيلبرتو مورا، لاعب تيخوانا، والبلجيكي ألكسندر دي ريدر، لاعب آر إس سي إيه فيوتشرز، والبرازيلي زي لوكاس، لاعب سبورت ريسيفي، في مؤشر واضح على الزخم المتصاعد للمواهب الشابة في كرة القدم العالمية.