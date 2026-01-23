«عموري» يعود إلى الملاعب عبر بوابة «إحياء الأمل»



يعود نجم الكرة الإماراتية عمر عبدالرحمن «عموري» للظهور أمام جماهير كرة القدم من جديد، عبر بوابة العمل الخيري، من خلال مشاركته في مباراة «إحياء الأمل 2026»، المقررة إقامتها في 30 يناير الجاري على استاد أحمد بن علي، والتي تجمع فريقي «شنكز» و«أبوفلة».



وتهدف المبادرة الخيرية، التي تنظمها منصة «كيو لايف» بالتعاون مع مؤسسة «التعليم فوق الجميع»، واللجنة العليا للمشاريع والإرث في دولة قطر، إلى جمع التبرعات دعماً لمشاريع المؤسسة الإنسانية والتعليمية في مختلف أنحاء العالم.



ويقود فريق «أبوفلة» قائده، وبإشراف المدرب الإيطالي روبرتو دي ماتيو، كوكبة من النجوم، يتقدمهم عمر عبدالرحمن «عموري»، إلى جانب تيم كاهيل، تييري هنري، فرانك ريبيري، جيرارد بيكيه، إضافة إلى مستر بيست، وكي إس آي، ونصوحي، وأوسي فوتي، وراي، وديفيد فوجانيك، وهاري بينيرو، وبيلي وينجروف، وتوتا، وداني أرونز، وطارق، وتايو كيمورا، وآدم وحيد، وأسامة مروة.



وفي المقابل، يقود فريق «شنكز» قائده، وتحت قيادة المدرب الفرنسي أرسين فينغر، نخبة من النجوم، أبرزهم إيدن هازارد، مارسيلو، دييغو كوستا، ياسر القحطاني، إلى جانب أنور، ومارلون، وشبيل، وشاركي، وليسي، ومحمد عدنان، وأنقري جينج، وماني براون، وتوبي براون، ولوفا دي بيدريرو، ومارك روبير، وإيمان، وتشونغ، وبلال فضيلي، وعطا خليلينتار.



وسيشهد الحدث أجواء فنية مميزة، إذ يسبق انطلاق المباراة عرض موسيقي يحييه ثنائي فرقة «ذا تشين سموكرز» الحائزة على جائزة «غرامي»، فيما يتخلل شوطي المباراة عرض فني آخر تتصدره فرقة «جوناس براذرز»، ليكتمل المشهد الرياضي والإنساني والفني في أمسية استثنائية.