مورايس.. «سوبر مان» مع الشارقة في 35 يوماً



برهن البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الشارقة على نجاحه السريع مع فريقه، بعدما قاده إلى التتويج بلقبين خلال 35 يوماً فقط، في إنجاز يعكس قيمة الصفقة الفنية التي أبرمها النادي في توقيت حاسم من الموسم.



وجاء اللقب الأول لمورايس عبر الفوز بلقب كأس سوبر إعمار على حساب شباب الأهلي، بعد أيام قليلة فقط من توليه مهمة القيادة الفنية، في رسالة واضحة عن قدرته على التعامل السريع مع الفريق وفرض شخصيته الفنية داخل الملعب.



وعزز المدرب نجاحه أمس بإضافة لقب ثانٍ، وذلك بحصوله على لقب كأس السوبر الإماراتي القطري على حساب الغرافة متصدر الدوري القطري، مؤكداً تفوقه في المواجهات الكبرى، وقدرته على حسم النهائيات أمام منافسين أقوياء.



ويعد هذا الإنجاز تتويجاً لمرحلة تحول عاشها الشارقة منذ تولي مورايس المهمة، حيث كان الفريق قبل التعاقد معه يعاني من تراجع واضح في النتائج والمستوى الفني في مختلف البطولات، وفي فترته القصيرة، حتى الآن، شهد تطوراً ملحوظاً على مستوى الأداء والانضباط التكتيكي، إلى جانب استعادة الروح التنافسية داخل أرضية الملعب وتفوقه بالنتائج على منافسيه، ويظهر ذلك من خلال قدرته على إحراز لقبين مع تحسين مركز الفريق في بطولة الدوري.