غوران مدرب عجمان: 14 نقطة في الدوري غير مرضية



أكد الصربي غوران مدرب عجمان أن فريقه حقق حصيلة مقبولة بشكل عام في الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين الذي حصد فيه 14 نقطة وضعته بالمركز التاسع في جدول ترتيب المنافسة، لكنه غير راضٍ عنها، مشيراً إلى أن الفريق كان قادراً على تحقيق نتائج أفضل لو أحسن استثمار الفرص التي سنحت له، خصوصاً أن فريقه، وحسب قوله، يمتلك مقومات جيدة وعناصر مميزة في مختلف صفوفه.



وقال غوران في حديث مع «البيان»: بصورة عامة، أنهينا الدور الأول بشكل متوازن، خضنا 13 مباراة، وحققنا نتائج متقاربة، لكننا كنا بحاجة إلى فعالية هجومية أكبر، في بعض المباريات صنعنا 4 أو 5 فرص محققة، لكننا لم نكن ننجح في التسجيل، وهذا أمر كلفنا الكثير من النقاط، لو أحسنا استغلال الفرص بالتأكيد كنا سنحصل على نقاط أفضل.



وأضاف: الدفاع كان جيداً في فترات كثيرة، لكن غياب التسجيل جعل المباريات أصعب علينا، لأن كرة القدم تعتمد في النهاية على استغلال الفرص وتحويلها إلى أهداف، كل الفريق يبذل جهده من أجل إحراز الهدف، وعندما لا تسجل فإنك لا تستفيد من العمل الذي تقوم به داخل الملعب، وبالتالي تتعرض إلى الخسارة وفقدان النقاط التي كان بمقدورك الحصول عليها.



وشدد مدرب عجمان على أهمية تطوير الجانب الهجومي في المرحلة المقبلة، وأضاف: نحتاج إلى مزيد من التركيز أمام المرمى، والعمل على تحسين التناغم الهجومي، لأن الفريق يمتلك عناصر قادرة على تقديم الأفضل، وإذا عالجنا هذه الجزئية سنظهر بصورة أقوى في الدور الثاني، سنعمل على تصحيح الأخطاء والبناء على الإيجابيات التي تحققت بهدف تحسين النتائج وبلوغ مركز أفضل مع نهاية المنافسة وحتى نقدم ما يرضي إدارة وجماهير النادي.